Intento de feminicidio en Bogotá: mujer sobrevivió a 24 heridas que le propinó su expareja

Un nuevo intento de feminicidio se registró en Bogotá. En esta ocasión, la víctima logró sobrevivir al ataque de su expareja sentimental y se encuentra recibiendo atención médica en un hospital del sur de la ciudad.

Leidy Castro Diaz, de 24 años, es la más reciente víctima de la violencia contra la mujer. Afortunadamente, logró sobrevivir. Su familia contó cómo sucedieron los hechos. Además, solicitó apoyo de las autoridades para brindarle protección a la joven.

La mujer fue apuñalada en repetidas ocasiones por su expareja sentimental el pasado miércoles 4 de diciembre de 2024, en el barrio Juan Pablo II de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información suministrada por la familia de la víctima a Caracol Radio, el hombre habría llegado a la casa de su expareja buscando a la hija que tienen en común. Leidy le dijo que la pequeña estaba en Villavicencio, visitando a sus abuelos. En ese momento, el presunto agresor tomó una actitud violenta, alegó que le estaban negando su derecho de ver a la menor y terminó atacando a la joven.

Así lo confirmó Danna Castro, familiar de la víctima, en diálogo con el citado medio: “Mi hermana salió a la calle a lavar un tapete al frente de la casa y el tipo llega y la coge por la espalda y le propina diferentes puñaladas. Le metió dos puñaladas en la espalda, tiene dos puñaladas en el cuello, tiene puñaladas en el pecho, en los brazos y en las piernas”.

Castro fue trasladada de urgencias a un centro médico, donde debió ser reanimada. Según su familia, la joven está internada en el Hospital de Meissen en delicado estado de salud. CityTV señaló que la víctima está a la espera de una operación en su codo y valoración por ortopedia, tras las lesiones provocadas por cerca de 22 puñaladas en el cuerpo.

La mujer había denunciado a su expareja por violencia intrafamiliar

La familiar de Castro aseguró que esta no fue la primera vez que el sujeto agredió a la joven, pues ella había denunciado golpizas de las que fue víctima y por las que llevaba varios años intentando tomar distancia del hombre y hasta tenía una orden de alejamiento. No obstante, el agresor terminó atacándola y por poco le quita la vida.

“Ellos se separaron hace muchos años, pero tienen una hija juntos. Él, desde que eran novios, la acosaba; mejor dicho, él no la dejaba ni trabajar. La perseguía en el trabajo, le llegaba donde ella estuviera. Cuando ella quedó en embarazo, la mantenía encerrada, no la dejaba salir, no le daba de comer”, contó la pariente de Leidy.

El presunto agresor había mostrado varias señales de violencia durante la relación con la joven - Archivo

Los hechos violentos escalaron con el pasar de los días, hasta que, en una ocasión, el sujeto habría agredido con un arma cortopunzante a un primo de Castro que intentó defenderla en una pelea de la pareja, según indicó la familiar.

“Armaba shows, chiflaba, tiraba piedras, golpeaba las puertas todos los días. Todos hemos discutido, toda la familia ha tenido inconvenientes con él, con mi hermana, con mi hermano, incluso una vez le propinó una puñalada a mi primo”, acotó.

De acuerdo con el citado medio, el agresor fue capturado y se encuentra retenido en la URI de Molinos. Pero la familia les pide ayuda a las autoridades, pues teme que pueda ser dejado en libertad e intente nuevamente agredir a la mujer.

Por ahora, la Secretaria de la Mujer le manifestó a Caracol Radio que contactará a la víctima para brindarle todo el apoyo estipulado en los protocolos de atención.