Pico y placa en Bogotá del 25 al 29 de julio de 2025: así aplica la restricción por días

La medida de pico y placa sigue vigente en Bogotá como parte de las estrategias para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de julio de 2025, la restricción se mantiene sin cambios y opera de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El esquema funciona de acuerdo con la última cifra de la placa del vehículo:



Días impares: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Días pares: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Con base en esta rotación, así queda el pico y placa para cada día de la semana:



Lunes 25 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 26 de julio (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 27 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 28 de julio (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 29 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Durante los fines de semana y festivos no aplica la restricción.



Multas y sanciones

Quienes incumplan la medida deberán pagar una multa de $711.750 (15 salarios mínimos diarios legales vigentes) y se exponen a la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero.



Vehículos exentos

Algunas categorías no están obligadas a cumplir con el pico y placa, entre ellas:



Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.

Transporte escolar, de emergencia, diplomáticos y de personas con discapacidad.

Vehículos con permiso vigente de pico y placa solidario.

Pico y placa solidario

La alternativa de pico y placa solidario permite a los conductores pagar una tarifa para circular sin restricción. El trámite es digital, se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad y puede solicitarse por día, mes o semestre.

Además de pagar el permiso, los solicitantes deben realizar un módulo de sensibilización sobre movilidad sostenible, obligatorio una vez al año.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL