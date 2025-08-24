Pico y placa en Bogotá del 25 al 29 de julio de 2025: así aplica la restricción por días

La medida de pico y placa sigue vigente en Bogotá como parte de las estrategias para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire. Durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de julio de 2025, la restricción se mantiene sin cambios y opera de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. para vehículos particulares.
El esquema funciona de acuerdo con la última cifra de la placa del vehículo:
- Días impares: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Días pares: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Con base en esta rotación, así queda el pico y placa para cada día de la semana:
- Lunes 25 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 26 de julio (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 27 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 28 de julio (par): habilitadas las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 29 de julio (impar): habilitadas las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
Durante los fines de semana y festivos no aplica la restricción.
Multas y sanciones
Quienes incumplan la medida deberán pagar una multa de $711.750 (15 salarios mínimos diarios legales vigentes) y se exponen a la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y parqueadero.
Vehículos exentos
Algunas categorías no están obligadas a cumplir con el pico y placa, entre ellas:
- Vehículos eléctricos e híbridos registrados ante la Secretaría de Movilidad.
- Transporte escolar, de emergencia, diplomáticos y de personas con discapacidad.
- Vehículos con permiso vigente de pico y placa solidario.
Pico y placa solidario
La alternativa de pico y placa solidario permite a los conductores pagar una tarifa para circular sin restricción. El trámite es digital, se realiza a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad y puede solicitarse por día, mes o semestre.
Además de pagar el permiso, los solicitantes deben realizar un módulo de sensibilización sobre movilidad sostenible, obligatorio una vez al año.
