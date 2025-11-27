Jornadas de adopción en Bogotá: más de 50 perros y gatos buscan una familia para esta Navidad

El cierre del año y la llegada de la temporada navideña en Bogotá no solo significan un ambiente de luces y encuentros familiares; también representan una época propicia para la generosidad y la transformación social. En este contexto, la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) han lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para brindar un nuevo comienzo a más de 50 perros y gatos que se encuentran bajo su custodia a través de cuatro jornadas de adopción totalmente gratuitas.

Estos animales, la mayoría víctimas de abandono o sobrevivientes de situaciones de vulnerabilidad, esperan con esperanza ser integrados a un núcleo familiar. Según reporta el IDPYBA, cada compañero de vida trae consigo una historia de superación y resiliencia que, en esta época de celebración, clama por un desenlace feliz: la calidez de un hogar permanente y el afecto incondicional. La necesidad de un nuevo comienzo es el hilo conductor en las narrativas de estos animales rescatados. Si bien sus caminos han sido dispares, todos comparten el deseo profundo de ofrecer y recibir afecto, demostrando que abrir el corazón es la forma más genuina de celebrar el espíritu navideño.

Cuatro oportunidades para adoptar en la ciudad

Para facilitar este proceso de integración, la administración distrital ha organizado un esquema de cuatro jornadas masivas de adopción, diseñadas para que los ciudadanos de Bogotá puedan interactuar y establecer esa conexión única con su futuro compañero animal.



Agenda de adopciones de perros y gatos diciembre de 2025:

Fecha Ubicación Dirección Localidad Horario Sábado, 29 de noviembre Unidad de Cuidado Animal Carrera 106 A # 67-02 Engativá (Barrio El Muelle) 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado, 13 de diciembre Centro Comercial Portal 80 Transversal 100A # 80A-20 Jornada Especial 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábado, 20 de diciembre Centro Comercial Andino Carrera 11 # 82-71 Chapinero 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Domingo, 21 de diciembre Unidad de Cuidado Animal Carrera 106 A # 67-02 Engativá (Barrio El Muelle) 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Requisitos indispensables para adoptar en jornadas del IDPYBA de Bogotá

La adopción es un acto de amor incondicional, pero también de responsabilidad absoluta. El IDPYBA enfatiza que la decisión de sumar un animal de compañía al hogar debe ser consensuada y considerada una obligación para toda la vida. Los ciudadanos interesados en participar en las jornadas deben presentarse con la siguiente documentación y elementos logísticos:

Aprobación familiar: la decisión debe contar con el consentimiento explícito de todos los miembros del hogar. Disponibilidad de tiempo: se debe reservar tiempo para completar la entrevista con los funcionarios del IDPYBA y facilitar el posterior proceso de verificación domiciliaria. Documentación requerida: presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y de un recibo de servicio público reciente. Verificación del entorno: se solicitan fotos y videos que muestren las condiciones y el espacio que será el nuevo hogar del animal. Elementos de transporte: Perros: es obligatorio llevar consigo una pechera y traílla (correa). En el caso de adoptar perros considerados de manejo especial, se exige una pechera adecuada y un bozal de canasta reglamentario.

Gatos: los adoptantes deben asegurar el traslado del felino mediante un guacal o morral diseñado específicamente para este fin.

La entidad distrital concluye que cada adopción es un acto de transformación dual: se ofrece un futuro seguro al animal rescatado y, a cambio, la familia recibe la compañía incondicional que fortalece los lazos del hogar. El mensaje para la ciudadanía bogotana es claro: esta Navidad, la invitación es a "regalar calor, compañía y esperanza", pues "adoptar es amar sin condiciones".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO