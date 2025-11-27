En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
TIROTEO EN EE. UU.
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Jornadas de adopción en Bogotá: más de 50 perros y gatos buscan una familia para esta Navidad

Jornadas de adopción en Bogotá: más de 50 perros y gatos buscan una familia para esta Navidad

El IDPYBA anunció cuatro jornadas de adopción para el mes de diciembre, en los que espera que decenas de perros y gatos con tristes historias encuentren al fin un hogar de amor.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 27 de nov, 2025
Comparta en:
Jornadas de adopción en Bogotá IDPYBA
Estas son las cuatro jornadas de adopción que se llevarán a cabo en el IDPYBA para el mes de diciembre. -
Foto: IDPYBA

Publicidad

Publicidad

Publicidad