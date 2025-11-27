Jornadas de adopción en Bogotá: más de 50 perros y gatos buscan una familia para esta Navidad

Publicidad
El cierre del año y la llegada de la temporada navideña en Bogotá no solo significan un ambiente de luces y encuentros familiares; también representan una época propicia para la generosidad y la transformación social. En este contexto, la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) han lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para brindar un nuevo comienzo a más de 50 perros y gatos que se encuentran bajo su custodia a través de cuatro jornadas de adopción totalmente gratuitas.
Estos animales, la mayoría víctimas de abandono o sobrevivientes de situaciones de vulnerabilidad, esperan con esperanza ser integrados a un núcleo familiar. Según reporta el IDPYBA, cada compañero de vida trae consigo una historia de superación y resiliencia que, en esta época de celebración, clama por un desenlace feliz: la calidez de un hogar permanente y el afecto incondicional. La necesidad de un nuevo comienzo es el hilo conductor en las narrativas de estos animales rescatados. Si bien sus caminos han sido dispares, todos comparten el deseo profundo de ofrecer y recibir afecto, demostrando que abrir el corazón es la forma más genuina de celebrar el espíritu navideño.
Para facilitar este proceso de integración, la administración distrital ha organizado un esquema de cuatro jornadas masivas de adopción, diseñadas para que los ciudadanos de Bogotá puedan interactuar y establecer esa conexión única con su futuro compañero animal.
|Fecha
|Ubicación
|Dirección
|Localidad
|Horario
|Sábado, 29 de noviembre
|Unidad de Cuidado Animal
|Carrera 106 A # 67-02
|Engativá (Barrio El Muelle)
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
|Sábado, 13 de diciembre
|Centro Comercial Portal 80
|Transversal 100A # 80A-20
|Jornada Especial
|10:00 a.m. a 4:00 p.m.
|Sábado, 20 de diciembre
|Centro Comercial Andino
|Carrera 11 # 82-71
|Chapinero
|10:00 a.m. a 4:00 p.m.
|Domingo, 21 de diciembre
|Unidad de Cuidado Animal
|Carrera 106 A # 67-02
|Engativá (Barrio El Muelle)
|9:00 a.m. a 5:00 p.m.
La adopción es un acto de amor incondicional, pero también de responsabilidad absoluta. El IDPYBA enfatiza que la decisión de sumar un animal de compañía al hogar debe ser consensuada y considerada una obligación para toda la vida. Los ciudadanos interesados en participar en las jornadas deben presentarse con la siguiente documentación y elementos logísticos:
Elementos de transporte:
La entidad distrital concluye que cada adopción es un acto de transformación dual: se ofrece un futuro seguro al animal rescatado y, a cambio, la familia recibe la compañía incondicional que fortalece los lazos del hogar. El mensaje para la ciudadanía bogotana es claro: esta Navidad, la invitación es a "regalar calor, compañía y esperanza", pues "adoptar es amar sin condiciones".
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO