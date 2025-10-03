Por Día de los Animales en Bogotá, harán jornada de adopción de perros y gatos este 4 de octubre

En el marco de la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA) “Familia Interespecie”, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) realizará este sábado 4 de octubre una jornada especial de adopción para conmemorar el Día Mundial de los Animales. El evento tendrá lugar en el Centro de Felicidad (CEFE) de Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, con entrada libre para toda la ciudadanía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La programación contempla diversas actividades dirigidas a familias y amantes de los animales. Entre ellas se destaca una jornada de adopción de perros y gatos rescatados, que se llevará a cabo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., con el objetivo de ofrecerles a estos animales una segunda oportunidad en hogares responsables y llenos de cuidado.



Eventos para toda la familia este sábado: tarde de película y taller con plastilina

Hacia las 3:30 p.m. de este mismo día, se desarrollará el taller infantil “Se lo explico con plastilina”, un espacio lúdico y pedagógico con cupo limitado a 100 participantes, diseñado para promover el respeto y la protección de los animales desde la infancia. La jornada concluirá a las 4:30 p.m. con la proyección de la película “Flow”, dirigida a toda la familia.

Con estas actividades, el IDPYBA busca fortalecer el vínculo entre humanos y animales, además de sensibilizar a la ciudadanía frente a la importancia del bienestar animal, en el marco de la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal.



Requisitos que deben cumplir las familias adoptantes

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Animales, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) recordó a la ciudadanía los requisitos necesarios para adoptar a uno de los perros o gatos rescatados que estarán disponibles durante la jornada de adopción.



La entidad enfatizó como aspecto fundamental "ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar". Además, quienes deseen adoptar deben cumplir con los siguientes puntos:



Disponer de tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

En caso de adoptar un perro, llevar pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, contar con bozal de canasta y la pechera correspondiente.

Si se trata de un gato, llevar un guacal o morral adecuado para su transporte.

Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Mostrar fotos y videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.

El IDPYBA entregará un kit con elementos básicos a los primeros adoptantes y ofrecerá charlas sobre tenencia responsable, que abordarán temas como la adaptación al hogar y los cuidados necesarios para garantizar una vida plena a los animales rescatados.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO