En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
CIERRES TRANSMILENIO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Por Día de los Animales en Bogotá, harán jornada de adopción de perros y gatos este 4 de octubre

Por Día de los Animales en Bogotá, harán jornada de adopción de perros y gatos este 4 de octubre

En el marco del Día Mundial de los Animales, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal organizó una nueva jornada de adopción para aquellas familias que deseen darle una nueva vida a los gatos y perros rescatados por esta entidad bogotana. Estos son los horarios y las fechas para acudir al evento.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Perros y gatos cachorros en adopción Bogotá.jpg
Decenas de perros y gatos rescatados por el IDPYBA estarán en este encuentro a la espera de encontrar una nueva familia que les cuide. -
Fotos: IDPYBA

Publicidad

Publicidad

Publicidad