Joven de 15 años desapareció en Ciudad Bolívar: "Salió a comprar lo del desayuno y no volvió"

Una familia en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, busca incansablemente a una menor de 15 años que desapareció el fin de semana. La madre de la menor clama porque ella aparece sana y salva.

En el barrio Juan Pablo, de Ciudad Bolívar, la familia de Angie Julieth Murillo Bravo, de tan solo 15 años de edad, asegura que la menor salió de su casa a hacer unas compras en la mañana del pasado sábado 11 de enero de 2025, muy cerca de su vivienda, y desde entonces, la adolescente no volvió a aparecer.

El cuarto de Angie Julieth Murillo permanece casi intacto desde que la menor no regresó a su casa tras haber salido a comprar unos alimentos a la tienda más cercana de su vivienda.

“Por favor, si saben algo, que me lo hagan saber donde sea que esté. Si ella se fue por su voluntad propia o que me hagan saber que ella está bien, o las personas que la tienen o alguien que sepa, que por favor se pongan la mano en el corazón”, indicó Noelia Bravo, madre de la menor.

Publicidad

De acuerdo con la mujer, la joven salió de su casa vistiendo “una pijama rosada térmica, una camiseta blanca y unas chanclas”.

Una panadería que está ubicada a unas escasas cuadras de la casa de esta familia fue el último sitio donde, según los parientes de Angie Julieth, se habría dirigido a comprar diferentes productos para el desayuno. Allí se perdió el rastro de la menor.

Publicidad

No conocen lo que sucedió con la menor

Nancy Córdoba, tía de la adolescente y quien vive en el primer piso de la casa familiar, dice que no logra comprender porque la menor no aparece.

“Ella salió a comprar lo del desayuno y pues no volvió. Entonces uno no sabe qué, no entiendo ella porque se fue o qué le pasó”, señaló la tía de la menor.

Angie Julieth es una joven de 1,73 centímetros de altura, de contextura gruesa, cabello negro y ojos cafés oscuros. Su madre, que ya lleva tres días de búsqueda, solo ruega por ayuda para que su hija aparezca sana y salva para que de nuevo la familia esté completa.

Los parientes de la joven han compartido un volante con la información de la menor y los números de contacto a los que se pueden comunicar si llegan a ver Angie Julieth o tienen alguna información que pueda conducir a su paradero.

Publicidad