Joven denunció que sujeto la grabó mientras estaba en vestidor de una tienda en Bogotá

En redes sociales ha circulado la denuncia de una joven que afirmó haber sido grabada por un sujeto mientras ella se estaba probando unas prendas en un vestidor de una tienda del centro comercial Multiplaza, en Bogotá.

La mujer, identificada en redes como _.lexdx._, notó que por debajo de la separación del vestidor había un celular que la estaba grabando. En la imagen se ve que ella al percatarse de la situación sacó su dispositivo móvil y empezó a grabar el otro teléfono, para así tener pruebas de que la estaban filmando.

La joven escribió en su denuncia: “Salgo y le informo al chico de la tienda y le muestro el video. Él me dice que llamará a seguridad y sale el man de saco verde con gafas. El chico de la tienda me dice que ‘ya le llamaron la atención’, lo que le dio tiempo para borrar el video”.

Al pedir insistentemente que se llame a la Policía, la joven dice que al que acusa de grabarla “le da tiempo de borrar los videos del celular. Una de las supervisoras de la tienda me dice que antes de que se vaya debería enfrentarlo, yo me niego, pero al ver que se iba a ir y nadie hacía nada voy hacia él que estaba con su mamá, su hermano menor, su papá y su abuelo”.

Confrontó al sujeto y terminó siendo insultada por la familia de él

Al confrontar al sujeto y mostrarle a su familia que él la estaba grabando, ellos respondieron a la defensiva: “Ellos, en una actitud muy grosera, me dicen que no me entienden, les vuelvo a explicar y le pido al tipo que me muestre su galería y, como era de esperarse, ya no había nada. Así que le pido que abra su papelera y ya no estaba el video que me tomó, pero sí había un video en el que se veían unos pies por debajo de un probador, lo que confirma lo que estoy diciendo”.

Denunció que la Policía no le brindó ninguna solución

El sujeto señalado de grabarla le mostró a las autoridades su celular y en el dispositivo ya no se encontraba ninguna prueba de que la hubiera grabado. La Policía “me dicen que la única prueba es el video que grabé, pero que no eran pruebas suficientes para inculparlo a él. El policía me indica que ‘grabar no es un delito’, pero que él no estaba muy seguro de que esa ley existiera”.

En medio de una “alternativa” para solucionar la situación, “finalmente me dicen que no pueden hacer mucho más, que es mi decisión poner la denuncia y proceder legalmente, pero que siendo sinceros no había mucho que hacer”.

Tras compartir el video y su caso en redes sociales, internautas que conocen al hombre que sale en el video le escribieron a la joven y le entregaron detalles sobre cómo, supuestamente, era su comportamiento con las mujeres cuando estaba en el colegio.

