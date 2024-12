La atropellaron frente a Portal de Suba, alguien la socorrió y terminaron siendo robados

Una noche de júbilo y alegría terminó convirtiéndose en una madrugada ensombrecida para una mujer que, después de celebrar el Día de las Velitas, el sábado 7 de diciembre, fue atropellada frente al Portal de Suba por un conductor de un vehículo particular que no la socorrió.

El accidente sucedió en la madrugada del 8 de diciembre de 2024, a las 5:30 de la mañana, cuando la víctima se dirigía hacia su trabajo en el sector de Bulevar Niza a bordo de una bicicleta.

(Lea también: Delincuentes robaron camioneta y la escondieron en parqueadero de Aeropuerto El Dorado )

Según testigos del accidente de tránsito en Bogotá , el conductor que se llevó por delante a la ciclista iría borracho, pues luego de arrollarla la arrastró a ella y a su vehículo varios metros. Tras atropellarla, el conductor huyó por la avenida Suba.

Publicidad

Luego del accidente fue asaltada

Otro biciusuario que presenció el accidente frente al Portal de Suba socorrió a la mujer que fue embestida, pues resultó gravemente herida por el impacto que sufrió contra el automotor.

Desafortunadamente, mientras la mujer era atendida, tanto ella como su socorrista fueron víctimas de los ladrones. El hombre que atendió a la lesionada habló con el Ojo de la noche de Noticias Caracol en vivo y relató los pormenores de este hecho: “En el momento yo llego y ya hay varias personas ahí, pongo la cicla mía y la atravieso. Nunca antes había visto a la señora, no la conocía, salió de mi corazón sinceramente, me monté en la ambulancia sin saber a dónde iba, sin embargo le hice el favor porque es una mujer y me dio cosa cómo la cogió el carro porque fue muy feo”.

Publicidad

Al parecer, fue en ese momento cuando unos ladrones aprovecharon que estaban distraídos para robarles las bicicletas.

En medio del dolor del accidente, la mujer le decía al hombre que la auxilió “que no la dejara sola, que su bebé, que su bebé. Incluso, yo pensé que ella venía con una bebé y le habían robado a la bebé porque ella me nombraba a su bebé”.

La víctima de los ladrones pide a las autoridades de Bogotá que, por favor, encuentre al conductor que atropelló y omitió socorrer a la mujer herida y a los ladrones que les robaron las bicicletas, pues es la manera de estos ciudadanos de movilizarse para dirigirse hacia sus lugares de trabajo.

(Lea también: Hurto en cafetería de La Castellana quedó en video: ladrón arrastró un morral con el pie )