La amenaza y el otro ataque con bomba: lo que reveló sexto implicado en atentado contra Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación incluyó en el organigrama de los autores materiales del atentado cometido contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a un nuevo implicado: un motociclista que haría parte de un plan de escape para el menor de 15 años que accionó el arma tipo Glock 9 mm el pasado 7 de junio.

Se trata de Cristian Camilo González Ardila, de 30 años, quien fue capturado y judicializado el viernes 18 de julio. De acuerdo con la entidad de acusación e investigación, el hombre se entregó voluntariamente mientras se realizaban labores de allanamiento en su vivienda en Bogotá y se le relacionó en el crimen tras conocerse que habría “estado en el parque el día del ataque y ayudó con la coordinación del mismo”.

Entre las últimas novedades de su caso, se informó que Gonzáles Ardila no aceptó los cargos que se le imputaron en las audiencias preliminares por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Por el momento, se indicó que permanece en un centro de reclusión mientras se adelanta la investigación.

Con esta detención se completan los seis involucrados, mientras se sigue armando la compleja red que habría planeado y ejecutado el intento de homicidio del político del Centro Democrático mientras lideraba un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de la capital, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Hay que recordar que ya se capturó a un adolescente de 15 años que accionó el arma y a otros participantes del ataque como: Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez, William Fernando González Cruz y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”. El último mencionado, según la Fiscalía, desempeñaba el papel de coordinador logístico del plan criminal. Los detenidos habrían sido reclutados por Arteaga Hernández, quien, según un comunicado, “distribuyó roles, entregó el arma del crimen y definió las respectivas rutas de escape”.



La amenaza que recibió: así fue planeado el atentado contra Miguel Uribe Turbay

En las últimas horas se conocieron fragmentos de los interrogatorios a los que fue sometido Gonzáles Ardila en los que se revelaron nuevos detalles de cómo se llevó a cabo el ataque en el que fue implicado. Se debe destacar que, conforme con las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el rol del sujeto tenía como "propósito acudir al lugar de los hechos utilizando un medio motorizado, para que, una vez cometido el atentado, se garantizara la huida de la persona que habría sido contratada para cometer la acción contra el senador Uribe".

El sexto capturado habría confesado dicha información durante los interrogatorios adelantados en la entidad, en los que también le precisó cómo se habría gestado el plan del asesinato. Caracol Radio publicó fotografías de las transcripciones oficiales de dichas conversaciones en las que se destaca que el ataque se trazó a través de tres llamadas telefónicas.

Gonzáles Ardila señaló que la primera vez que lo contactaron fue el 2 de junio de 2025 a través de una videollamada en la que estaba presente Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’ y otro sospechoso conocido como 'Junior'. Ese día el motociclista estaba en el parque la Alameda, en el barrio El Muelle, y le detallaron que estaba necesitando "un man para que le haga un homicidio”.

"Chipi me dice: no, a él lo necesitamos para otro trabajo, lo que necesito ahorita es un menor de edad, como sea tiene que ser un menor de edad”, recordó de esa conversación, en la que también 'El Costeño', a quien describe como su amigo, dijo "que él no va a poner ninguna plata de primeras porque a él ya le habían robado once millones igual, o sea, pagando una vuelta que no habían hecho”.

Conforme con los datos de la emisora, tras colgar esa llamada, el motero continuó hablando con alias Junior, quien le advirtió que utilizar a un menor en esa "vuelta" era mala idea: "Cristian, eso es un volado, esa vuelta no va a salir bien”.

“La segunda vez por videollamada fue el viernes 6 de junio cuando "Chipi" estaba con el venezolano y otro man en una camioneta", indicó u precisó que el otro hombre que lo acompañaba era el menor sicario. “A él es al que usted va a sacar mañana; yo le dije de una vez: primero mándeme la mitad de la plata a una cuenta para yo caminarle, para yo moverle un dedo, mejor dicho. Y no me responde nada y cuelga la videollamada”, dijo el motociclista.

Fue el 7 de junio, mismo día del atentado cuando 'El Costeño' le hizo la tercera llamada y le pidió que llegara al parque El Golfito, en Modelia, donde se dio el atentado. Respecto al pago, el capturado le confesó a la Fiscalía que, por su participación, le ofrecieron 10 millones de pesos, pero que no sabía que se trataba de un senador y que, de haberlo sabido, habría pedido el doble.

“Pero si hubiera sabido que era un senador, le hubiera cobrado 20 millones. Yo no le caminé a esa vuelta, porque no me habían girado todavía ninguna plata”, aseguró.

De hecho, señaló que llegó tarde a la escena y que cuando parqueó en la esquina escuchó el tiroteo. De acuerdo con la información publicada, el hombre había llamado tres veces al organizador del hecho y, como no recibió respuesta, se fue a su casa: "Estando en la casa me llama una amiga que se llama Bony, me acuerdo que seguidamente me llama por WhastApp William, alias ‘El viejo’, y me dice 'llegue al puteadero del Paisa ya, ya, ya'”.

Una vez arribó, puntualizó que en el lugar estaba 'El Costeño', 'El Viejo' y una mujer que no conocía. Al llegar, el primero de estos lo recibió: “Chipi estaba muy contento, alegre y me dice estas palabras: Cabrón, usted no sabe nada hijo de perra, usted no sabe nada, si llega a pasar algo le acabamos hasta con el nido de la perra de su casa”. Tras la amenaza Gonzáles Ardila dijo que guardaría silencio.

"Chipi la tenía clara, porque las cabezas que le estaban mandando a hacer ese evento le dijeron que era ese día o ese día, que no podía pasar ningún tiempo más", añadió.

El otro atentado con una bomba: el segundo caso

En los documentos de transcripción de la Fiscalía General de la Nación un apartado llamó la atención: el motociclista habló de otro presunto plan criminal que se estaría calculando. El capturado y apresado confesó que era alias El Costeño el que estaba maquinando este nuevo ataque, el cual involucraba explosivos y a otra persona.

Conforme con lo dicho, su papel en el segundo caso estaría relacionado también con el transporte en su vehículo. Al parecer, este hecho iba tener como objetivo otra personalidad del país que tenía como esquema de seguridad una "caravana" de cinco o seis camioneta blindadas: "'Chipi' me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, porque era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada, que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto y que se tenía que pegar a una de las camionetas y que un venezolano era el que pegaba al techo de la camioneta”

Al parecer, la bomba sería activada desde la distancia: "‘Chipi’ iba pegado en un carro jugando con el control para hacerla estallar”. La confesión sigue bajo materia de investigación con el propósito de corroborar los hechos de los que se habla e identificar quién sería la segunda víctima.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.