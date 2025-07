Cómo inscribirse al nuevo colegio bilingüe que abrió en el sur Bogotá: la matrícula es gratuita

Ciudad Bolívar cuenta con un nuevo colegio distrital tras la entrega oficial del colegio María Currea Manrique, una sede educativa que busca ampliar la cobertura escolar para niñas, niños y adolescentes del sur de Bogotá. El plantel, que inició operaciones por etapas desde 2024, ya se encuentra funcionando a plena capacidad desde enero de 2025. Según informó la Alcaldía de Bogotá, el colegio hace parte del plan de ampliación y mejora de la infraestructura educativa de la ciudad, con una inversión superior a 56 mil millones de pesos para su construcción, dotación y adecuación.

Este proyecto contempla la atención de 1.560 estudiantes desde los niveles de preescolar hasta educación media, con un modelo de formación basado en bilingüismo y educación técnica. El plantel educativo se ubica en el barrio Atlanta, localidad de Ciudad Bolívar. Lleva el nombre de María Currea Manrique, quien fue la primera mujer en ocupar un cargo en el Concejo de Bogotá en 1959 y es reconocida por su papel en la defensa de los derechos de las mujeres en el país. El nombre, según lo informado por la entidad, busca visibilizar figuras femeninas relevantes en la historia política de la capital.



Hay nuevo colegio bilingüe en el sur de Bogotá

La sede cuenta con cuatro bloques de aulas y zonas comunes, 45 salones, laboratorios de ciencias, biblioteca, sala de informática, ludoteca, cocina, comedor y un auditorio de capacidad amplia. También dispone de zonas verdes, terrazas, canchas deportivas y espacio para huertas escolares, como parte de un enfoque ambiental. Uno de los aspectos destacados es la inclusión de sistemas bioclimáticos que priorizan el aprovechamiento de la luz solar y la ventilación natural, así como la instalación de paneles solares con los que se calcula un ahorro del 15% en el consumo energético. Adicionalmente, el colegio cuenta con sistemas para la recolección de agua lluvia destinada al uso en baños y zonas verdes.

Las aulas del nuevo colegio están equipadas con pantallas digitales y herramientas tecnológicas para facilitar procesos pedagógicos vinculados al modelo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), junto al componente bilingüe. El colegio atiende a estudiantes de varios sectores de la localidad, incluyendo barrios como Ciudadela Ensueño, Madelena, Atlanta-La Coruña, Ismael Perdomo, San Francisco, Lucero Bajo, Arborizadora Baja, Sierra Morena, Santa Viviana y Candelaria La Nueva. Las clases de inglés en el colegio María Currea Manrique se imparten en grupos focalizados, según el nivel de competencia de cada estudiante. Estas se dan con una frecuencia de 2 horas por semana y tienen como objetivo mejorar las habilidades de comunicación, comprensión y escritura en el idioma.



¿Cómo es el proceso de matrícula en el colegio María Currea Manrique?

Como institución oficial del Distrito, el colegio ofrece educación totalmente gratuita, esto incluye la matrícula, asistencia a clases, uso de las instalaciones y acceso a los programas extracurriculares. No se realizan cobros de inscripción ni tarifas por concepto de servicios educativos. La Secretaría de Educación de Bogotá ha reiterado que todas las instituciones educativas oficiales son de acceso gratuito y cualquier irregularidad o cobro puede ser reportado directamente a las autoridades distritales.

Actualmente, el proceso de matrículas para colegios oficiales en Bogotá se realiza a través de la página web de la Secretaría de Educación Distrital (SED). La asignación de cupos y la formalización de matrículas son trámites gratuitos y no requieren de intermediarios. Generalmente, para el ingreso en el año escolar, se deben presentar los siguientes documentos, según el grado al que se aspira:



Copia del registro civil.

Copia del documento de identidad del padre, madre o acudiente.

Dos fotos tamaño 3x4.

Fotocopia de la afiliación a EPS o Sisbén.

Copia del recibo de un servicio público.

Tarjeta de identidad (si es el caso)

Certificado del último grado aprobado (si es el caso)

Aunque el colegio ya está en operación, el proceso de matrículas para el ciclo escolar 2026 todavía no ha sido habilitado y en 2025 ya no hay cupos disponibles. Según la Secretaría de Educación, la apertura de solicitudes suele iniciar en el mes de septiembre y los resultados de asignación de cupos se notifican por correo electrónico y en el portal oficial de la SED. Una vez asignado el cupo, las familias deben formalizar la matrícula de manera presencial en la institución educativa con los documentos requeridos. También deben diligenciar los formularios de matrícula propios del colegio María Currea Manrique, incluyendo el formato de uso de imagen. La Alcaldía de Bogotá recomienda a las familias estar pendientes del portal oficial y redes sociales de la SED para no perder los plazos establecidos, ya que no se realizan matrículas de manera presencial sin previa asignación virtual del cupo.

Según datos de la Secretaría de Educación, la localidad de Ciudad Bolívar es una de las zonas priorizadas para la construcción de nueva infraestructura educativa. Junto al colegio María Currea Manrique se contemplan otros tres proyectos: dos colegios restituidos y una sede nueva para educación de primera infancia. La administración distrital planea entregar 28 proyectos educativos entre colegios nuevos y restituidos antes de finalizar el actual gobierno. De estos, 16 serán planteles completamente nuevos, 12 serán restituciones de sedes existentes y más de 300 colegios recibirán mejoramientos en su infraestructura.

