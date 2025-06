Policía afirma que no había ningún celular en la escena del atentado contra Miguel Uribe en Bogotá

El general Carlos Fernando Triana, comandante de la Policía Nacional, por medio de una rueda de prensa confirmó este domingo que no había ningún celular en el parque el Golfito de Modelia, donde ocurrió el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la tarde del sábado 7 de junio. Enfatizó en que la recompensa de tres mil millones de pesos se mantiene para quien dé información de los autores intelectuales del ataque.

"Llegaron algunos datos, un celular, pantallazos, descripciones, todo eso lo estamos recolectando", indicó el general Triana. Sin embargo, resaltó que en el lugar de los hechos no había un dispositivo móvil, por lo que en este momento se está investigando el origen de las conversaciones que se le entregaron a las autoridades. Enfatizó, además, que la ciudadanía puede acudir a la línea telefónica 157 para aportar cualquier información que aporte a la investigación sobre el intento de homicidio contra Uribe Turbay.

El comandante de la Policía añadió que, tras la denuncia del presidente Gustavo Petro de amenazas en contra de su hija, "se dispone un componente de seguridad para toda su familia, a sus hijos e igualmente para el partido Centro Democrático". Aseguró que se ha planteado reforzar la seguridad de los aspirantes a la Presidencia, como un "esfuerzo integral de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en Bogotá y en los desplazamientos que tengan en el territorio colombiano".

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que "hay 188 investigadores con inteligencia militar, recogiendo información, y esa información tiene que ser valorada. Hasta hoy se le recibió la declaración del menor, estamos avanzando con la mayor celeridad posible, investigando todas las líneas de comunicación posibles, y hay información muy sensible que no podemos revelar, porque pone en grave riesgo la investigación y además estaría violando el debido proceso. Por eso, en estos consejos de seguridad, hemos dicho que quien divulgue información a personal no autorizado, está infringiendo la ley".

¿Qué se sabe del presunto sicario de Miguel Uribe Turbay?

El menor de 14 años, quien le habría disparado en al menos seis oportunidades al precandidato presidencial mientras Uribe Turbay daba un discurso en un parque de Modelia, fue aprehendido tan solo minutos después del ataque. En videos de cámaras de seguridad se ve que la comunidad ayudó a detenerlo, ya que también había resultado herido en una pierna.

Versiones preliminares indican que el joven había llegado momentos antes como parrillero en una motocicleta. Vestía camiseta verde con estampados y jeans azules, como se ve en los videos compartidos en redes sociales. Varias imágenes lo muestran caminando entre la multitud, atento a los movimientos del senador, quien se encontraba dando un discurso frente a unas 250 personas, parado encima de una canasta mientras respondía preguntas de los presentes. El menor habló con una mujer antes de propinarle los disparos a Uribe Turbay, con una pistola Glock 9 mm.

“De la nada, un tipo se apareció y disparó en múltiples ocasiones. Tomamos a Miguel, lo subimos al carro que me asignó a mí la unidad y milagrosamente llegó una ambulancia. Lo pasamos a la ambulancia y nos vinimos orando”, aseguró para Noticias Caracol el concejal Andrés Barrios, quien se encontraba justo al lado del precandidato presidencial en el momento del ataque.

En medio de la conmoción que generó la escena, miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) iniciaron la persecución del atacante, y varios miembros de la comunidad que vieron el atentado también lo persiguieron. Un video de cámaras de seguridad muestra al menor de edad sobre la carrera 81b, entre la intersección del la calle con la avenida Ferrocarril de Occidente. Estaba caminando con dificultad y tratando de huir, mientras disparaba con la pistola.

Minutos después fue reducido por el esquema de seguridad. El joven manifestó estar dispuesto a colaborar. “Déjenme darle los números. Pero si no me sueltan… déjenme darle los números”, dijo, refiriéndose a los presuntos autores intelectuales del atentado. Luego, fue trasladado a un centro asistencial, donde continúa siendo atendido. Por su parte, las autoridades han realizado dos allanamientos en la casa de su abuela y su tía, para lograr recolectar más pruebas de lo sucedido.

