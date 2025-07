Indagan si actor colombiano que mató a pareja en Londres habría cometido otros crímenes

A tres meses de que se conozca la sentencia contra el actor colombiano Yostin Mosquera por el doble homicidio de una pareja de hombres, Paul Longworth y a Albert Alfonso, de 71 y 62 años, se conocen nuevos detalles de un crimen que ha conmocionado a los habitantes de Londres.

Aunque el hombre de 35 años planeó cada uno de sus movimientos, no contó con las cámaras de seguridad y sus mismas grabaciones, que fueron clave para que la Fiscalía de Londres reconstruyera el caso paso a paso y pusiera al descubierto su macabro crimen.



Cronología del plan de Yostin Mosquera

El actor de contenido para adultos conoció a una de sus víctimas, Alfonso, en un sitio de contenido para adultos en 2012. Según el Daily Mail, Mosquera trabajaba en una oficina de Medellín en el día y en las noches ganaba dinero extra en un sitio web, del que su víctima se volvió cliente frecuente y luego entabló una amistad con el colombiano.

En octubre de 2023, Yostin Mosquera viajó a Inglaterra, donde no gastó un solo centavo. Regresó a Colombia e invitó a la pareja, que estuvo en el país en marzo de 2024. En junio de ese mismo año, la pareja volvió a invitarlo a Londres y ahí empezó su plan criminal.

El 8 de julio, según se ve en las cámaras de seguridad, se ve cuando el actor cierra las cortinas de la casa de las víctimas para matar a la primera de ellas, Longwood, a quien golpeó en la cabeza con un martillo cuando estaba solo con él. Escondió el cuerpo y antes de que regresara Alfonso buscó en internet cuánto se demoraba un cadáver en empezar a descomponerse.

Además, ya tenía planeado su regreso a Colombia.

Horas más tarde Alfonso llegó a la vivienda y Mosquera, enmascarado, lo condujo al dormitorio para grabar un video sexual, según revela el medio citado. El video captado por la cámara de la casa mostró cómo el actor colombiano lo apuñaló por lo menos 13 veces y le preguntó: "¿Te gusta?". Luego, envió mensajes desde el teléfono de Alfonso a su jefe afirmando para decirle que supuestamente había viajado a Costa Rica por una emergencia familiar.

La Fiscalía dijo durante el juicio que llamaba "la atención, cuando se observan las imágenes, es cuán tranquilo y en control permanece el acusado en todo momento. De hecho, parece tan despreocupado por lo que acaba de hacer que, mientras el señor Alfonso yace en el suelo moribundo, el acusado empieza a cantar y a bailar antes de dirigirse directamente al ordenador de escritorio del señor Alfonso, que entonces empieza a utilizar para acceder a las cuentas del señor Alfonso. Mientras el señor Alfonso yacía moribundo a pocos metros de su compañero muerto escondido, Mosquera intentó ingresar a la cuenta bancaria y de Paypal de la víctima”.

Lo que expresaba Mosquera, agregó, “no es conmoción, no es horror, no es preocupación por nada de lo que está sucediendo. Es euforia, es un comportamiento que no se ve afectado por lo que ha sucedido. Sus acciones fueron frías y calculadas. Sabía que tenía dos cadáveres que eliminar”.

El 9 de julio de 2024, el colombiano compró un congelador, también pieza clave de su plan, para conservar partes de los cuerpos de sus dos víctimas.

La noche del 10 de julio de 2024 fue visto en el puente Clifton en Bristol, llevando consigo dos maletas pesadas y de las que goteaba sangre, según testigos. Al verse descubierto, abandonó las maletas y huyó. Las autoridades encontraron los restos dentro del equipaje, el cual tenía una etiqueta que los llevó a la residencia de la pareja asesinada, donde encontraron sus cabezas dentro del congelador.

El 13 de julio, Yostin Mosquera fue detenido en la estación principal de Bristol.

En abril de 2025 negó el crimen, aunque reconoció el homicidio involuntario de Alfonso, a quien acusó de la muerte de la otra víctima. Sin embargo, los videos revelaron la verdad.



¿Mosquera ha matado a otras personas?

El inspector jefe detective Ollie Stride, según lo que se lee en el Daily Mail, dijo que “lo primero que pensamos fue que no era su primer delito, así que hemos investigado a fondo los delitos anteriores, aquí, allá o en cualquier otro lugar. No hemos encontrado nada”.

"No tenemos ninguna evidencia de que estuviera involucrado en bandas de narcotraficantes, pero eso fue algo que pensamos y analizamos", añadió. Para el oficial, el video de Yostin Mosquera “fue bastante brutal. Nos preguntamos si hubo algún entrenamiento militar”.

El 24 de octubre se conocerá la sentencia en su contra que, según se ha adelantado, será a cadena perpetua.

