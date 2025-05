José de la Cruz, el joven que desapareció cerca donde fue vista por última vez Tatiana Hernández

El dolor consume a dos familias que buscan a sus hijos en Cartagena: por un lado, Tatiana Hernández, la joven estudiante de medicina que se extravió el pasado 13 de abril de 2025 en los espolones de la avenida Santander mientras, al parecer, apreciaba el mar. Por otro lado, está la historia un joven estudiante de derecho identificado como José de la Cruz Hernández, quien desapareció misteriosamente hace más de dos años, exactamente desde el 26 de febrero de 2023, también en la avenida Santander. Una de las cosas en estos dos casos que tienen similitud es que en lugar en donde se perdieron los jóvenes tampoco funcionaban las cámaras de seguridad.

Lucy Díaz, mamá de Tatiana, lleva más de un mes y medio buscando a su hija por mar y tierra. Las autoridades de la capital de Bolívar han desplegado todo un operativo para dar con el paradero de la bogotana, pero, lamentablemente, no hay pistas claras de en dónde pueda estar y quién se la pudo haber llevado. Lo que llena de esperanza a la familia de la estudiante es que se ha descartado la posibilidad de que ella se hubiera ahogado en el mar, pues en el lugar en donde fue vista por última vez el agua es muy salada, por lo que el cuerpo ya hubiera salido a la superficie.

Josefa Hernández, mamá de José de la Cruz, habló con el medio *El Universal* y dijo que aún no pierde la ilusión de encontrar a su hijo desaparecido desde el año 2023: “Es un dolor en el alma, pero hay que ser fuerte, yo saco fuerzas de mi Dios para seguir en esta lucha por saber qué pasó con mi hijo, porque es muy horrible estar comiendo o durmiendo sin saber si en ese momento mi hijo está sufriendo y me necesita”.

Mamá de José de la Cruz espera que robot que busca a Tatiana Hernández también encuentre a su hijo

José se extravió en el sector de La Tenaza, en la avenida Santander, cerca al monumento Los Alcatraces. Si bien la mamá del joven estudiante tiene fe de que su hijo sigue con vida, es consciente de que también existe la posibilidad de que esté muerto, por lo que espera que el robot que está buscando a Tatiana Hernández en el mar Caribe también pueda darle una pista adicional del lugar en donde su hijo pueda estar.

“La información que tengo es que mi hijo desapareció dentro del mar, mientras rescataba a una turista y a sus tres hijos de 2, 7 y 14 años. En ese acto murió otro joven, un estudiante sincelejano, y tres más fueron rescatados a tiempo, pero mi hijo no aparece. Otras personas dicen que vieron a José salir del agua con la turista, es decir, la rescató y sacó a la orilla, y afirman que había un taxi extraño en la carretera, que pudieron subirlo ahí. En realidad, no sabemos qué pasó con él porque si se hubiera ahogado, habría flotado como lo hizo el otro muchacho que lo hallaron al siguiente día muerto por El Laguito”, manifestó la mamá del joven desaparecido.

Las cámaras de seguridad tampoco funcionaban

El día que desapareció, José fue con su novia a la playa y dejó su moto parqueada en un almacén cercano del barrio Marbella. Al igual que Tatiana Hernández, José de la Cruz se detuvo a contemplar el mar Caribe en la avenida Santander sobre las 4:00 de la tarde y luego desapareció sin dejar rastro. “Al siguiente día viajé a Cartagena, pero no había rastro de él, ni de la ropa con la que entró al mar. Pedí las cámaras de seguridad de la zona y primero me pusieron muchos peros, luego me dijeron que sí había, pero no estaban funcionando. Lo mismo que pasó con Tatiana. La Armada estuvo con varios barcos buscando a mi hijo por todo el mar, también hubo tres buzos, búsqueda terrestre por un mes y todo fue en vano”, dijo Josefa en *El Universal*.

Al igual que los papás de Tatiana Hernández, la mamá de José de la Cruz estuvo durante varios días viviendo en Cartagena para buscar a su hijo. Sin embargo, no fue posible hallarlo. La mujer se refirió al robot que está buscando a Tatiana: “El caso de mi hijo se parece al de Tatiana, por eso confío en que, si ese robot de verdad ayuda, que me informen si encuentran algo por los espolones de La Tenaza. Quisiera estar junto a la madre de Tatiana porque sé lo que vive”.

Finalmente, la mamá de José le dijo a *El Universal* que no descarta la posibilidad de que José haya sido víctima de redes de trata de personas. “En Cartagena debe haber alguna banda criminal, no es normal que la gente se pierda de esa manera. El mar siempre devuelve los cuerpos, pero de mi hijo no hay ni siquiera seguridad de que se ahogó. No es raro que gente los rapten para aprovecharse de ellos. Mi hijo también se perdió un domingo por la tarde, como Tatiana”, puntualizó.

Si usted tiene información sobre el paradero de José de la Cruz, puede llamar a Josefa Hernández, mamá del joven, al número 3002466518.

