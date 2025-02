Edward Porras recuerda cómo fue la primera muerte que cubrió en el Ojo de la Noche: “Horrible”

Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, lleva cerca de 20 años recorriendo las calles de Bogotá para contar las historias de las frías noches capitalinas y no ha sido fácil.

El trabajo de Porras ha destacado ampliamente por los informes que presenta a diario, que en su mayoría son de casos muy complicados como asesinatos, accidentes de tránsito o diferentes problemas de orden público que pasan mientras la mayoría de las personas duermen en Bogotá.

Durante el programa Lo Más Viral, de Noticias Caracol en Vivo, Porras les reveló a sus colegas Mónica Montealegre y Juan Camilo Cortés que con el tiempo ha aprendido a manejar esas situaciones difíciles en las que hay muertos de por medio.

“No es que uno se vuelva frío, o tal vez sí, o tal vez no, no sé. ¿Sabe qué todavía duele mucho? Los familiares cuando llegan a los casos, eso es muy fuerte: ver a la mamá llorar. Así sea el malandro más malandro del mundo o la persona más mala, da pesar con la familia. Siempre me ha dado pesar con ellos”, señaló el Ojo de la Noche.

“Respeto siempre los sitios a donde uno va porque yo soy muy católico y respeto las personas muertas. A la familia uno siempre quisiera darle un abrazo de verdad, pero al final uno va es a trabajar”, complementó.

Preguntado sobre si se acuerda cuál fue el primer muerto que le tocó cubrir durante su carrera periodística, Porras dijo que “fue una persona que se suicidó en el centro, en la calle 19 con cuarta” (en Bogotá).

El periodista prosiguió contando la historia: “El muerto quedó como en un segundo piso en un techo, se lanzó como del piso 15 y cuando yo llegué un señor me dijo: ‘venga que desde mi apartamento se ve. Corra esa cortina’, y cuando yo corrí la cortina estaba el muerto contra el vidrio y eso me dejó marcado. Fue horrible, porque él estaba en pijama y había roto como seis ventanas de ahí para abajo, entonces estaba horrible la escena. Ese fue mi primer muerto de noche”, concluyó.

La graciosa anécdota que tuvo Edward Porras con una periodista que confundió su apellido

La televisión en vivo presenta bastantes retos para quienes se ponen frente a las cámaras para dar información en tiempo real. Aunque se intenta cuidar hasta el mínimo detalle, en ocasiones, es imposible evitar que los presentadores se equivoquen.

Uno de los casos más graciosos del año 2024 involucró a la periodista Ana Milena Gutiérrez, quien el 5 de febrero confundió el apellido de Edward.

“Vamos con nuestro Ojo de la Noche, Edward Perras… Edward Porras, que nos cuenta qué pasó en Bogotá mientras la mayoría. No, ya…”, se le escuchó decir Ana Milena, quien no pudo terminar la frase porque le dio un ataque de risa.

Lejos de enojarse, el reportero le dijo que no se preocupara, que era un detalle que no valía la pena, para después presentar su primer informe.

