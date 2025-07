Así están los ánimos en Paloquemao por caso Uribe: hombre agrede a ciudadanos y un fotoperiodista

El país sigue a la expectativa ante la decisión de la jueza Sandra Heredia en el caso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Mientras se adelanta la lectura del sentido de fallo, que dio inicio hacia las 8:30 a.m. y que se pausó hacia mediodía con un espacio para almorzar, los ánimos están caldeados en las inmediaciones del Complejo Judicial de Paloquemao, donde se han registrado durante la mañana enfrentamientos verbales entre simpatizantes y detractores del líder político. Sin embargo, la violencia pasó a hechos físicos con la agresión de un manifestante contra un fotoperiodista de un medio de comunicación, lo que provocó la intervención inmediata de la Policía para controlar la situación.

Partidarios y críticos del expresidente se han reunido en las afueras del complejo judicial, donde está el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que encabeza Heredia, para esperar la conclusiones del fallo. Los simpatizantes de Uribe, que lanzan arengas en favor del expresidente, tuvieron un conato de enfrentamiento con opositores al político, lo que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos. En ese contexto se dio la agresión al periodista y los hechos quedaron registrados en video. Así, se ve el momento cuando el agresor golpea al fotógrafo, quien trabaja para el medio internacional Xinhua. La Policía intervino y se llevó al sujeto. Lo mantuvieron retenido mientras oficiales llamaban a una patrulla para posteriormente trasladarlo a una estación de Policía. Las autoridades precisaron que el incidente se produjo debido a un reclamo del agresor por lo que él consideraba "insultos" contra las fuerzas militares. El hombre se enfrentó a un grupo de personas que lanzaba arengas contra el exmandatario.

Durante la lectura de sentido del fallo, la jueza validó las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales. Una de las pruebas presentadas en el juicio contra Uribe tiene que ver con una interceptación de su teléfono ordenada en 2018 por la Corte Suprema, que se hizo "por error" indicando que el número intervenido correspondía a otra persona y a otro proceso. En las conversaciones interceptadas durante varios días, Uribe habla con Diego Cadena, uno de sus abogados, quien supuestamente intentó sobornar testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre los supuestos vínculos del expresidente con paramilitares.

"No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Tales afirmaciones corresponden a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los elementos probatorios del expediente", señaló la jueza en la lectura del fallo.

La defensa de Uribe ha sostenido que dichas interceptaciones fueron ilegales porque el magistrado José Luis Barceló las pidió a la Fiscalía como parte de otro proceso, ajeno al caso del expresidente, y asegura que el contenido de las conversaciones debe estar protegido por el secreto profesional entre un abogado y su cliente.

Se calienta los ánimos en las afueras de Paloquemao, previo al fallo. Intercede la policía pic.twitter.com/TL9vR0SQ4U — mapiaguilars (@mapias15) July 28, 2025

Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, el magistrado Barceló no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

La otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por el exparamilitar Monsalve para grabar las visitas que le hizo a la cárcel bogotana de La Picota el abogado Cadena. El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.

El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena, algo considerado ilegal por la defensa, pero la jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor "no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva". "El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe", manifestó Heredia.

