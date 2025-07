Identifican a padre de joven que manejó tráfico aéreo en El Dorado: ¿qué consecuencias se vienen?

La Aeronáutica Civil de Colombia ha suspendido a cinco operadores aéreos tras revelarse que permitieron que un joven de 18 años, sin licencia ni entrenamiento, manejara el tráfico aéreo del Aeropuerto El Dorado durante aproximadamente cinco minutos el pasado lunes 21 de julio. La entidad ha confirmado la identificación del padre del joven, quien también sería controlador aéreo y ejerce sus funciones en Medellín, en la regional Occidente y será señalado como uno de los principales responsables de este hecho.

El incidente salió a la luz tras la difusión de un video, a través de redes sociales, en el que se escucha la voz del joven autorizando aterrizajes y despegues desde el sistema oficial de control de tráfico aéreo. A pesar de la precisión técnica de las instrucciones, el hecho generó gran preocupación, ya que la torre de control es una zona restringida de alta seguridad donde solo personal certificado puede operar.



¿Qué ocurrió en el aeropuerto El Dorado?

Según la Aeronáutica Civil, el joven de 18 años es hijo de un controlador aéreo que lo llevó a la torre durante una supuesta actividad institucional. El Coronel Andrés Felipe Otero, Director de Operaciones a la Navegación Aérea, enfatizó que el joven "no tenía la capacitación y la certificación" necesaria para dicha labor, aunque se supo que aspiraba a ser controlador.

Ambas comunicaciones del joven quedaron registradas en el sistema oficial. Si bien los controladores presentes no impidieron la comunicación ni alertaron de inmediato sobre la irregularidad, expertos aseguran que el incidente, aunque grave, no puso en riesgo la operación aérea en ese momento. Afirman que las instrucciones dadas a las tripulaciones fueron adecuadas y no comprometieron la seguridad de las aeronaves. Sin embargo, catalogan el hecho como una "imprudencia" innegable.



Consecuencias por incidente en Aeropuerto El Dorado, de Bogotá

Tras la revelación del video, la Aeronáutica Civil tomó acciones inmediatas, suspendiendo a los cinco funcionarios implicados. El Coronel Otero declaró que este es un "hecho aislado" y no representa el profesionalismo de la mayoría de los controladores aéreos.

El caso ha sido trasladado a la Fiscalía General de la Nación para determinar si hubo violación de protocolos de seguridad o la comisión de delitos que comprometan la seguridad aérea. El padre del joven, al ser un controlador activo, es parte fundamental de la investigación y "muy seguramente será parte de los responsables de que hayan sucedido estos hechos", según el Coronel Otero.

La investigación busca esclarecer cómo un joven sin la debida autorización pudo acceder y operar el sistema de control de tráfico aéreo en una de las terminales aéreas más importantes de América Latina. Se está a la espera de que se determine si hubo violación de protocolos o comisión de delitos que hayan puesto en riesgo la seguridad aérea.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO