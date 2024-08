"Camioneta interceptada en Arauca no está registrada en nuestra base de datos": UNP

En la mañana de este martes 13 de agosto, tropas del Ejército descubrieron una camioneta en la vereda Las Nubes, entre los municipios de Tame y Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. El vehículo estaba siendo usado por presuntos miembros del ELN para trasladar a una persona secuestrada. Durante el operativo, la fuerza pública neutralizó a los delincuentes y liberó al secuestrado. La UNP informó que la camioneta no está en su base de datos.

Inicialmente se pensó que la camioneta pertenecía a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, la entidad se pronunció a través de su cuenta en X y desmintió esta información. Según la UNP, el vehículo con placas RBQ 144 no está registrado en su base de datos. Recalcó que el automóvil no pertenece a su flota y que el registro de la placa no figura en sus archivos.

La UNP emitió la siguiente declaración: “Camioneta inmovilizada en enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado en Tame, Arauca, no está en base de datos de la UNP. Se trata de un vehículo placas RBQ 144, en donde un grupo armado transportaba a un secuestrado esposado, que fue neutralizado por la fuerza pública. La UNP no tiene ese registro de placa en su base de datos. En este momento la autoridad judicial hace la verificación técnica (improntas, chasis, etc.) para descartar anomalías y precisar el origen del vehículo. La persona que responde al nombre de Angelino Parada, dijo haber sido privada de la libertad.”

#EnDesarrollo

Camioneta inmovilizada en enfrentamiento entre fuerza pública y grupo armado en Tame Arauca no está en base de datos de la UNP



Se trata de un vehículo placas RBQ 144, en donde un grupo armado transportaba a un secuestrado esposado, que fue neutralizado por... pic.twitter.com/zJ45nWOnQT — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) August 13, 2024

Las autoridades están realizando una verificación técnica del vehículo para descartar cualquier anomalía y determinar su origen. Esta es la única información oficial disponible sobre el incidente.

Publicidad

Lo que dicen las fuerzas militares

En Noticias Caracol en vivo, las Fuerzas Armadas se refirieron al hecho: "En la vereda Las Nubes, en la zona rural de Tame, Arauca, las Fuerzas Militares ubicaron un puesto de control para realizar presencia institucional y brindar seguridad en la región. Un vehículo particular detiene su marcha unos metros antes de llegar a ese punto y descienden de él varios individuos, quienes de inmediato salen corriendo en varias direcciones y con rumbo desconocido (...) Luego de verificar el automotor, hallan a una persona que, al parecer, había sido secuestrada". El automotor está siendo analizado para ver exactamente a quién pertenece.