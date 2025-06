Capturan a alcalde de Pupiales para extraditarlo a EE. UU.: lo acusan de liderar red de narcotráfico

La mañana del jueves 26 de junio de 2025, el alcalde de Pupiales, Nariño, Wylton Oleyder Belalcázar Gaón, fue capturado en un operativo llevado a cabo por miembros del Ejército Nacional, la Policía y la Sijín. El arresto se produjo en el parque 20 de Julio de Ipiales, ciudad fronteriza a pocos minutos de su municipio en cumplimiento a una solicitud de extradición presentada por la Corte del Distrito Este de Missouri, Estados Unidos, en relación con los presuntos vínculos de Belalcázar con el narcotráfico.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En un comunicado oficial emitido este viernes 27 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación detalló que la detención del mandatario local, junto con otras dos personas, las hermanas Sandra Milena y Janeth Margoth Yela Ortega, fue el resultado de una investigación que había sido adelantada en conjunto con la agencia antidrogas estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration). Según la Fiscalía, Belalcázar y las dos mujeres formarían parte de una organización narcotraficante que operaba en varias zonas rurales del sur de Colombia, específicamente en Pasto, Ipiales, Samaniego, Pupiales y Santa Cruz de Guachavés (Nariño), dedicada a la producción y envío de cocaína hacia Estados Unidos.

¿Cuál era el papel del alcalde de Pupiales en la red de narcotráfico?

Publicidad

La entidad de acusación señaló que el alcalde Belalcázar habría jugado un rol clave en la logística del narcotráfico, al ser responsable de coordinar la producción y el transporte de cocaína hacia los Estados Unidos. Según las autoridades colombianas, Belalcázar habría sido el principal responsable de la financiación de la organización criminal, recibiendo dinero desde Cali (Valle del Cauca) para asegurar el funcionamiento de la red. Además, se le señala por haber definido la logística para el procesamiento de la droga y su traslado a los puntos de salida hacia el exterior.

"Sería uno de los articuladores principales de la organización ilegal. Se le atribuye la financiación del andamiaje delictivo con dineros que le enviaban de Cali (Valle del Cauca) y la definición de la logística necesaria para el procesamiento y transporte de los narcóticos", se precisó en las últimas declaraciones.

Publicidad

El modus operandi de esta organización consistía en producir clorhidrato de cocaína en laboratorios ubicados en las zonas rurales de Nariño, para luego trasladar los estupefacientes a través de rutas internacionales. Según el expediente, la droga generalmente se enviaba a Ecuador y, desde allí, era transportada por vía marítima a Centroamérica, desde donde se distribuía hacia los Estados Unidos. En algunas ocasiones, la cocaína era camuflada "entre cargas de papa y trasladadas en camiones a La Guajira para ser embarcadas en lanchas rápidas con destino a República Dominicana y Puerto Rico".

Además de Belalcázar, las hermanas Yela Ortega también fueron detenidas y se encuentran involucradas en la supervisión de los laboratorios deproducción de cocaína y la gestión de los trabajadores encargados de la elaboración de la droga. Se les atribuye, también, el trabajo de etiquetar los alijos de cocaína con las marquillas necesarias para su identificación.

Tras su captura, Belalcázar fue trasladado a la ciudad de Pasto, donde fue sometido al proceso de legalización de su detención. En las próximas horas, se espera que se adelanten los trámites correspondientes para la extradición del alcalde al país norteamericano, donde enfrentará cargos por su implicación en actividades de narcotráfico.

El arresto de Belalcázar ha causado gran conmoción en el departamento de Nariño, particularmente en Pupiales, un municipio donde el alcalde es una figura política relativamente nueva. Elegido en octubre de 2023 con el respaldo del Partido Conservador, Belalcázar asumió el cargo el 1 de enero de 2024 para el periodo 2024-2027, luego de obtener 6.160 votos, la segunda vez que se postulaba para la alcaldía, pues en 2019 no había conseguido el respaldo suficiente.

Publicidad

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Belalcázar había rechazado enérgicamente cualquier vinculación con el narcotráfico. En entrevistas previas, el mandatario local había calificado de "mentiras" las denuncias que lo señalaban como miembro de una red de narcotraficantes, acusaciones que, según él, surgieron de "jugadas sucias" de sus opositores políticos.

En 2023, un medio de comunicación regional, Cuestión Pública, había revelado una investigación en la que se mencionaba que Belalcázar estaba siendo investigado por la DEA por sus presuntos nexos con el narcotráfico, un informe que el alcalde desmintió públicamente en su momento: "Antes de las elecciones, y sin argumentos, se me acusó de ser el jefe de una red de narcotráfico con sede en Pupiales, pero la gente no creyó en esas patrañas y me apoyó en las urnas", había dicho en una de sus intervenciones.

Publicidad

¿Qué pasará con el alcalde tras su arresto?

Alcaldía de Pupiales Alcaldía de Pupiales

Ahora, en manos de la Fiscalía General de la Nación, el futuro de Belalcázar se encuentra en vilo. En su comunicado, la Fiscalía dejó claro que las tres personas capturadas fueron puestas a disposición del organismo judicial, a la espera de que se resuelvan los trámites de su extradición. La situación del alcalde de Pupiales parece encaminarse hacia su traslado a Estados Unidos, donde deberá enfrentar a la justicia por los cargos de narcotráfico que se le imputan.

A través de un comunicado, la Alcaldía de Pupiales se pronunció de la detención e indicó que, de hecho, el mandatario "se encuentra atendiendo una eventualidad personal y de carácter particular, teniendo en cuenta que se encuentra en disfrute de vacaciones, las cuales tiene absoluto derecho, por lo que estará ausente durante los próximos días de acuerdo a lo que regula la norma".

Sobre la situación, se aseguró que "esta eventualidad no tiene relación con su función como alcalde y su trabajo permanente de gestión y liderazgo". De igual forma, se informó que en calidad de alcalde encargado quedó Mauricio Cisneros y se aclara que continúa el funcionamiento normal de las entidades públicas en el municipio.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO