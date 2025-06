Andreina Fiallo, exesposa de Fredy Guarín, reapareció tras confesiones de Sara Uribe: ¿Le respondió?

La entrevista de Sara Uribe en el pódcast Vos Podés sigue generando conversación en redes sociales y medios digitales. La presentadora y empresaria paisa habló abiertamente sobre su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo. La modelo abordó temas personales, emocionales y espirituales, y aseguró haber pedido perdón a la familia del deportista, incluyendo a su exesposa Andreina Fiallo y a sus hijos mayores, pero la polémica se encendió luego de que el hijo mayor de Guarín señalara sus declaraciones de “mentiras”.

En medio de la atención mediática que despertaron estas afirmaciones, Andreina Fiallo, exesposa de Fredy Guaríny madre de sus dos hijos mayores, Daniel y Danna, reapareció en sus redes sociales. Aunque no se refirió directamente a las palabras de Sara Uribe, su actividad en Instagram coincidió con el revuelo generado por la entrevista, lo que llevó a muchos usuarios a prestar mucha atención a sus publicaciones.

Las declaraciones de Sara Uribe

Durante la entrevista, Sara Uribe hizo un recorrido por los momentos más difíciles de su vida, incluyendo su relación con Fredy Guarín, la cual comenzó cuando él aún estaba casado con Andreina Fiallo. La presentadora paisa reconoció que cometió errores y que su historia con el exfutbolista estuvo marcada por el dolor, la búsqueda de amor y la necesidad de sanar.

“Yo fallé, yo creo que ese es el karma mío, yo me metí con un hombre casado, ¿será que estoy pagando el karma?... empiezo mi lista de pedir perdón”, afirmó. También aseguró haber enviado un correo pidiendo perdón a la familia de Guarín: “A la esposa de Fredy Guarín, a los hijos de Freddy, a las personas que yo sentía que les había fallado”.

La paisa añadió: “Yo envié un correo, escribí” y relató que recibió respuesta. Sin embargo, cuando se le preguntó si fue perdonada, respondió: “No sé, pero yo pedí perdón y en el momento que sea pido perdón, las veces que sean necesarias”.

Sara Uribe también relató que vivió momentos de profunda depresión, dificultades económicas y traiciones personales. En su testimonio, también habló de su proceso espiritual y de cómo encontró consuelo en la fe. “Cuando yo decido entregarme a Dios, Dios me deja ir al fango, pero él se va conmigo”, expresó.

Sara Uribe habló de su relación con Fredy Guarín y dijo que pidió perdón a su exesposa e hijos Foto: Podcast Vos Podés

La respuesta de Daniel Guarín a Sara Uribe

Las declaraciones de Sara Uribe no tardaron en generar reacciones. Daniel Guarín, hijo mayor de Fredy Guarín y Andreina Fiallo, respondió a través de redes sociales: “Mentiras que nunca nos pidieron perdón de nada”.

En otro mensaje, agregó: “¿No será que nos sueltan? Después de tantos años, y a mi mamá que fue la directamente afectada, nunca se ha puesto en ese plan de ‘autosuperación’. Aceptar el error también es dejar de hablar y de comentar sobre lo que haya pasado”.

Estas palabras generaron controversia en redes sociales y centraron la atención en Andreina Fiallo, quien hasta ese momento no se había pronunciado públicamente sobre el tema.

Andreina Fiallo publicó en Instagram tras polémica

Poco después de la publicación de la entrevista y la reacción de su hijo, Andreina Fiallo compartió una galería de fotos en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores. En las imágenes, aparece luciendo un elegante enterizo negro con tacones, en un carrusel que ha sido muy comentado por sus seguidores.

Además de las fotos, utilizó sus historias para compartir reflexiones espirituales. Entre los mensajes que publicó, se destacaban fragmentos que hablan de la importancia de perdonar, soltar y confiar en los planes de Dios. También hizo énfasis en la gratitud y en dejar atrás los episodios dolorosos del pasado.

Las reacciones de sus seguidores en redes sociales

La publicación de Andreina Fiallo recibió cientos de comentarios en los que sus seguidores destacaron su estilo, su actitud y su papel como madre. Algunos de los mensajes más destacados fueron: “La clase nace, no se hace”, “Eres una REINA ❤️”, “El porte de señora no se lo quitan las lobas. 👏”.

Andreina Fiallo es madre de tres hijos. Los dos primeros, Daniel y Danna, son fruto de su matrimonio con Fredy Guarín, el cual finalizó en 2017. Más adelante, inició una nueva relación con el futbolista Javier Reina, con quien tuvo a su tercer hijo en 2021.

La creadora de contenido suele compartir en redes sociales aspectos de su vida familiar, su faceta como empresaria y su crecimiento personal. Su contenido se enfoca en temas de bienestar, maternidad y espiritualidad.

Andreina Fiallo publicó fotos y mensajes bíblicos tras la entrevista de Sara Uribe Fotos: Instagram @andreinafiallo

Fredy Guarín habló entre lágrimas en Los Informantes

En una entrevista concedida al programa Los Informantes, Fredy Guarín también habló sobre su vida personal y los momentos difíciles que atravesó durante su exitosa carrera deportiva. El exfutbolista reconoció que perdió el rumbo tanto en lo familiar como en lo profesional.

“Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites. Ya estaba metido del todo en el alcohol”, confesó. También relató episodios de descontrol durante su paso por Brasil: “Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba yo con cualquier chica, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no medía riesgo”.

De regreso en Colombia, protagonizó varios escándalos. Tras ello, inició un proceso de rehabilitación. El 18 de abril de 2025, celebró un año de sobriedad con una emotiva publicación en Instagram.

Fredy Guarín contó en Los Informantes que perdió el rumbo por el alcohol y los excesos Foto: Los Informantes

La historia entre Fredy Guarín, Sara Uribe y Andreina Fiallo ha acaparado múltiples titulares en los medios de comunicación nacionales desde hace varios años. La separación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo, ocurrió entre 2016 y 2017 y estuvo marcada por rumores de infidelidad y problemas personales.

Posteriormente, Guarín confirmó su relación con Uribe, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Aunque esa relación también terminó, las declaraciones recientes de Uribe han vuelto a reavivar la polémica.

Hasta el momento, Andreina Fiallo no ha referido directamente sobre las confesiones de Sara Uribe.