Caso Lili Pink: bajo lupa otra empresa vinculada por presunto contrabando y lavado de activos

El caso contra la empresa Lili Pink por una supuesta red dedicada al contrabando, lavado de activos y concierto para delinquir tuvo un avance en las últimas horas. La Fiscalía General de la Nación informó que puso bajo la lupa a otra empresa vinculada a Lili Pink y Joy por presunto contrabando y lavado de activos. El ente acusador impuso medidas cautelares este viernes e incluyó en la investigación patrimonial a Elephant Import & Export S.A.S., con sede en la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, señalada de ser uno de los principales proveedores de Fast Moda S.A.S., propietaria de las tiendas Lili Pink y Joy. La Fiscalía General adelantó 12 diligencias y se encontraron 12 contenedores con mercancía china que habría sido ingresada a Colombia de manera irregular a través de Panamá. La Dian, cabe señalar, ya había aprehendido otros 31 contenedores con mercancía. Esos productos ya tenían una marquilla que supuestamente acreditaba su comercialización en el país, pero que, según halló la investigación, es fraudulenta.

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Por este caso, a la fecha, han sido vinculadas 10 personas, una de ellas privada de la libertad y las otras nueve en proceso de judicialización a la espera de que un juez decida si las envía a la cárcel de manera preventiva para enfrentar este proceso penal.

A mediados de julio ocho de los implicados se declararon inocentes. Los llamados a responder son los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Las pruebas que la Fiscalía tiene contra la empresa Lili Pink revelan que la red de contrabando estaba compuesta presuntamente por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Entre los elementos que traían están prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos. "Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal", explicó el ente investigador.



La Fiscalía General ha documentado el lavado de activos en cuantía de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian), avaluadas en más de 54.000 millones de pesos, y un posible contrabando que superaría en valor los 75.000 millones de pesos.



Ya fue enviado a la cárcel Walter Francisco Martínez Martínez porque habría participado en la constitución, administración y representación legal de, al menos, siete empresas de papel importadoras, utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir controles aduaneros.

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