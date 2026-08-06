Así puede participar en 'Bici Cine', el plan gratuito que habrá hoy por el cumpleaños de Bogotá

Como parte de las actividades organizadas para conmemorar los 488 años de Bogotá, este jueves 6 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de 'Bici Cine', una iniciativa del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) que busca reunir a ciudadanos de diferentes localidades en un recorrido en bicicleta que finalizará con una función de cine al aire libre. La programación hace parte del Festival de Verano 2026, evento que durante todo el mes de agosto reúne actividades deportivas, recreativas y culturales en distintos escenarios de la capital.

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En esta ocasión, los participantes iniciarán el recorrido desde varios puntos de la ciudad y avanzarán en grupos guiados por instructores de la Escuela de la Bici del IDRD hasta llegar al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde se desarrollará la actividad central de la jornada. La propuesta busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y recreación, además de ofrecer un espacio para compartir en familia o con amigos durante la celebración del cumpleaños de la ciudad.



Estos serán los puntos de salida de los recorridos de 'Bici Cine'

La actividad contará con recorridos organizados tanto en el norte como en el sur de Bogotá para facilitar la participación de ciudadanos de diferentes sectores. En la zona norte, los grupos partirán desde el Parque Fontanar, el Parque San Andrés y el Parque Villemar. A estos recorridos se sumarán participantes provenientes de sectores como La Gaitana, Villa Luz, Atahualpa, Alfonso López y Hippies.

Mientras tanto, en el sur de la ciudad, las salidas estarán programadas desde el Parque Timiza, la estación Banderas de TransMilenio y el Parque El Tunal. En estos trayectos también participarán personas vinculadas a los grupos de Estancia, Colegio de la Bici, Porvenir, Campo Verde, Cayetano, Nuevo Muzú, Quiroga, San Carlos y Villa Mayor. Adicionalmente, el grupo que se reunirá en el Parque Velódromo iniciará su recorrido hacia el Parque Nacional a las 12:45 p. m. Todos los desplazamientos serán acompañados por personal del IDRD, que orientará a los ciclistas durante el trayecto y coordinará la llegada al punto de encuentro.



Horarios de la jornada de 'Bici Cine'

Los recorridos comenzarán sobre las 12:30 p. m. desde los distintos puntos de salida establecidos por la organización. Según el cronograma del IDRD, entre la 1:30 p. m. y la 1:45 p. m. los diferentes grupos llegarán al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, ubicado en el centro de Bogotá. Una vez allí, los asistentes tendrán un espacio de integración antes del inicio de la programación principal.



A partir de las 2:00 p. m. se realizará la proyección de una película al aire libre. La selección audiovisual está pensada para generar una reflexión sobre la ciudad y la relación de sus habitantes con el espacio urbano. Al finalizar la función, los participantes retomarán sus bicicletas para dirigirse hasta la Plaza de Bolívar, donde se tomará la fotografía oficial de la actividad. La programación concluirá aproximadamente a las 5:00 p. m.



Tenga en cuenta que el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera será el escenario principal de esta jornada. Allí convergerán todos los grupos provenientes de los distintos recorridos organizados por el IDRD. Este espacio, uno de los parques tradicionales de Bogotá, será el lugar donde se desarrollará la proyección cinematográfica y el encuentro entre los participantes de las diferentes rutas. Posteriormente, el recorrido continuará hacia el centro histórico de la ciudad para cerrar la actividad en la Plaza de Bolívar.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co