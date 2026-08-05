Dos temblores en Colombia en la noche de este miércoles 5 de agosto de 2026: epicentro y magnitud

Un evento sísmico de magnitud 3.6 y profundidad profunda se registró este miércoles 5 de agosto de 2026. Conozca el informe oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los detalles del epicentro registrado en el departamento de Santander.



Reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

De acuerdo con el boletín actualizado emitido por la Red Sísmica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), a las 20:30 hora local de este miércoles 5 de agosto de 2026, se detectó un movimiento telúrico con las siguientes especificaciones técnicas:



Magnitud: 3.6 en la escala de Richter.

3.6 en la escala de Richter. Epicentro: Localizado a 8 kilómetros del municipio de Los Santos , en el departamento de Santander .

Localizado a del municipio de , en el departamento de . Coordenadas geográficas: Latitud 6.82 y Longitud -73.08 .

Latitud y Longitud . Profundidad: 156 kilómetros, lo cual clasifica técnicamente a este fenómeno como un sismo profundo (al superar los 120 km de profundidad).

Dada su ubicación en el cañón del Chicamocha y la profundidad del foco sísmico, el reporte preliminar de la ciudadanía indica que el movimiento fue percibido de manera leve en municipios cercanos como Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Zapatoca y San Gil, así como en zonas altas del departamento de Norte de Santander. La energía liberada por los eventos de profundidad superior a los 100 kilómetros suele atenuarse en la superficie, lo que disminuye el impacto percibido en la infraestructura civil.

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El segundo temblor de la noche se registró a las 20:47 horal local con las siguientes especificaciones técnicas:



Magnitud: 3.7 en la escala de Richter.

3.7 en la escala de Richter. Epicentro: Localizado a 7 kilómetros del municipio de Dabeiba , en el departamento de Antioquia .

Localizado a del municipio de , en el departamento de . Coordenadas geográficas: Latitud 7.04 y Longitud -76.30 .

Latitud y Longitud . Profundidad: superficial, menos de 30 km.

Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan personas heridas, víctimas mortales ni afectaciones estructurales en edificaciones públicas o privadas. Los consejos municipales de gestión del riesgo continúan el monitoreo en zonas rurales para descarta pequeños deslizamientos de tierra en vías secundarias, una contingencia común en la topografía andina.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

El territorio colombiano se encuentra ubicado en una de las zonas tectónicas más complejas y dinámicas del planeta: el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. El subsuelo del país está sometido a un constante régimen de esfuerzos geológicos debido al punto de confluencia y convergencia de tres grandes placas tectónicas:



Placa de Nazca: Se desplaza hacia el oriente y se introduce por debajo de la corteza continental en un proceso geológico conocido como subducción. Placa Sudamericana: Soporta la masa continental del país y absorbe las presiones de la placa marina. Placa del Caribe: Ejerce compresión en la zona norte y noroccidental del territorio nacional.

Esta continua interacción de placas deforma la corteza terrestre y fractura el manto superior, dando origen a extensas cadenas de fallas geológicas activas como la Falla de Romeral, la Falla de Bucaramanga-Santa Marta, la Falla de Salinas y el sistema de fallas del Borde Llanero.



El Nido Sísmico de Bucaramanga y Los Santos

El epicentro de este evento sísmico se sitúa en el Nido Sísmico de Bucaramanga (centrado en el municipio de Los Santos, Santander), considerado por los sismólogos e ingenieros geólogos como la segunda zona con mayor actividad sísmica del planeta, únicamente superada por el nido sísmico de Vrancea en Rumania y el de Hindu Kush en Afganistán.

En esta región específica ocurren cerca del 60 % de todos los temblores que se registran mensualmente en Colombia. La alta concentración de eventos telúricos a profundidades que oscilan entre los 140 km y los 160 km se debe a la fricción de un fragmento de litosfera oceánica antigua que se encuentra atrapado en el manto terrestre. Esta condición particular genera sismos constantes pero generalmente profundos, lo que previene que la mayoría de ellos causen daños graves en la superficie.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

La Gestión del Riesgo de Desastres enfatiza que la preparación y el conocimiento de los protocolos de autocuidado son la herramienta más efectiva frente a la actividad sísmica habitual del país:



Antes: Identifique los sitios de menor riesgo en su vivienda o lugar de trabajo. Asegure a las paredes objetos pesados o estantes que puedan caer. Tenga siempre listo un botiquín de primeros auxilios , linterna, agua embotellada y un silbato.

Identifique los sitios de menor riesgo en su vivienda o lugar de trabajo. Asegure a las paredes objetos pesados o estantes que puedan caer. Tenga siempre listo un , linterna, agua embotellada y un silbato. Durante: Conserve la calma y evite correr. Protéjase al lado de estructuras firmes o bajo mesas resistentes ( triángulo de la vida o posición de protección). Manténgase alejado de ventanas, espejos y fachadas de vidrio.

Conserve la calma y evite correr. Protéjase al lado de estructuras firmes o bajo mesas resistentes ( o posición de protección). Manténgase alejado de ventanas, espejos y fachadas de vidrio. Después: Verifique el estado de las conexiones de gas, agua y electricidad antes de encender interruptores. Si detecta grietas severas en muros de carga, evacúe de forma ordenada utilizando las escaleras y diríjase hacia el punto de encuentro designado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

