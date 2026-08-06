¿Habrá pico y placa este domingo 9 de agosto en Bogotá? Así funcionará plan de movilidad por festivo

Con motivo del puente festivo por la conmemoración de la Batalla de Boyacá, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció un operativo especial para atender el aumento en el flujo de vehículos que saldrán y regresarán a Bogotá. El Distrito estima que alrededor de 1.122.577 vehículos saldrán de Bogotá, mientras que cerca de 1.013.096 ingresarán nuevamente a la ciudad durante la operación retorno. Además, se prevé una salida escalonada "desde la tarde del jueves y durante la mañana del viernes, mientras que el mayor volumen de retorno se concentrará el domingo 9 de agosto". Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que reforzará la presencia de personal operativo en diferentes corredores viales con el propósito de monitorear el comportamiento del tránsito y atender cualquier situación que pueda afectar la circulación. Para este operativo participarán:



Agentes Civiles de Tránsito.

Guías de Movilidad.

Gerentes en Vía.

Uniformados de la Policía de Tránsito.

El objetivo será mantener vigilancia permanente sobre las principales vías de ingreso y salida de Bogotá, además de coordinar acciones para reducir las congestiones que suelen presentarse durante este tipo de jornadas. Las autoridades señalaron que este puente festivo tendrá un comportamiento diferente al de otros fines de semana largos: el regreso de los viajeros se concentrará principalmente durante el domingo 9 de agosto, razón por la cual se implementarán medidas especiales para organizar el ingreso de vehículos a la ciudad.



¿Cuáles son los cambios en el plan retorno que habrá este domingo?

Como parte del plan retorno, la administración distrital anunció algunos ajustes temporales para mejorar la circulación de vehículos en los corredores con mayor demanda. Entre las medidas previstas se encuentran:



Modificaciones en los tiempos de los semáforos en las vías con mayor flujo vehicular.

Supervisión permanente en puntos estratégicos.

Intermitencias semafóricas en la Autopista Sur.

Implementación del reversible sobre la carrera Séptima entre las calles 245 y 183.

Así funcionará el pico y placa regional el domingo 9 de agosto

La principal medida para el retorno será la aplicación del pico y placa regional, restricción que regirá para todos los vehículos particulares que ingresen a Bogotá por los corredores autorizados. La restricción funcionará de la siguiente manera:



De 12:00 a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 m. a 8:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Corredores donde aplicará la medida

El pico y placa regional se implementará en los nueve principales accesos a Bogotá. Los corredores son:



Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario (calle 13).

Avenida Calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá, en el acceso desde la vía al Llano.

Vía Suba – Cota.

Vía La Calera.

Vía Choachí.

Las autoridades recomiendan a quienes regresen a Bogotá verificar previamente cuál será su ruta de ingreso para evitar inconvenientes relacionados con la restricción. La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que los conductores que ingresen a la ciudad fuera del horario permitido para el último número de su placa podrán ser sancionados. El incumplimiento de la medida contempla un comparendo de 633.200 pesos, además de las demás actuaciones establecidas en la normativa de tránsito cuando corresponda. Por esta razón, la entidad recomienda planear el viaje de regreso con suficiente anticipación para evitar sanciones y contribuir a un ingreso más ordenado a la capital.



Recomendaciones para quienes viajarán durante el puente festivo

Antes de iniciar cualquier recorrido por carretera, las autoridades invitan a realizar una revisión general del vehículo para disminuir el riesgo de incidentes durante el viaje. Entre las principales recomendaciones se encuentran:



Verificar el estado de frenos, llantas y luces.

Revisar los niveles de aceite, refrigerante y líquido de frenos.

Confirmar que la documentación del vehículo esté vigente.

Respetar los límites de velocidad establecidos.

Mantener una distancia prudente entre vehículos.

No conducir bajo los efectos del alcohol ni de sustancias que afecten la capacidad de reacción.

Evitar el uso del teléfono móvil mientras se conduce.

Atender las instrucciones de las autoridades de tránsito.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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