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Lili Pink
Almacenes de ropa interior femenina con sedes en Colombia.
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¿Cuántas personas fueron capturadas tras allanamiento de Fiscalía en tiendas Lili Pink?
La megaoperación de la Fiscalía contra la marca de ropa interior femenina se realizó en 25 departamentos y 52 municipios a nivel nacional.
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¿Cerrarán Lili Pink después del allanamiento de sus tiendas en Colombia? Esto se sabe
Las tiendas de ropa interior femenina fueron allanadas por supuesta relación con una red transnacional ligada a lavado de activos y contrabando.