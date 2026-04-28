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Noticias Caracol  / Lili Pink

Lili Pink

Almacenes de ropa interior femenina con sedes en Colombia.

  • ¿Cuántas personas fueron capturadas tras allanamiento de Fiscalía en tiendas Lili Pink?
    Allanamiento tiendas Lili Pink -
    Fiscalía
    JUDICIAL

    ¿Cuántas personas fueron capturadas tras allanamiento de Fiscalía en tiendas Lili Pink?

    La megaoperación de la Fiscalía contra la marca de ropa interior femenina se realizó en 25 departamentos y 52 municipios a nivel nacional.

  • Lili Pink, allanamiento
    Los allanamientos iniciaron desde el 27 de abril.
    Fiscalía General de la Nación
    JUDICIAL

    ¿Cerrarán Lili Pink después del allanamiento de sus tiendas en Colombia? Esto se sabe

    Las tiendas de ropa interior femenina fueron allanadas por supuesta relación con una red transnacional ligada a lavado de activos y contrabando.

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