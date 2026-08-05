Ideam alerta por disminución de los niveles de los ríos Cauca y Magdalena: ¿qué medidas se tomarán?

Una importante advertencia para la gestión del recurso hídrico fue emitida en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó una disminución progresiva y generalizada de los niveles y caudales en amplios sectores de los ríos Cauca y Magdalena, cuyos registros actuales se ubican por debajo de los promedios históricos para este periodo del año.
De acuerdo con la entidad oficial, las condiciones secas podrían extenderse durante los meses de agosto y septiembre de 2026, provocando un déficit de lluvia y caudal que va del 20% al 60% en la cuenca Magdalena-Cauca. Ante este escenario, el IDEAM recomendó a las autoridades locales, empresas de acueducto, sectores productivos y a toda la ciudadanía activar y fortalecer de manera inmediata los planes de ahorro y uso eficiente del agua para evitar emergencias en el abastecimiento público y la agricultura.
El monitoreo hidroclimático del IDEAM establece un cronograma crítico respecto al comportamiento de los cuerpos de agua durante el segundo semestre de 2026:
- Agosto y septiembre de 2026: Periodo de mayor impacto con reducciones y anomalías negativas de caudal proyectadas entre el 20% y el 60% en la cuenca.
- Octubre de 2026: Se prevé el inicio gradual de la segunda temporada de lluvias del año, lo que podría generar una recuperación temporal del flujo de agua, aunque persistirán zonas con niveles inferiores a los habituales.
- Perspectiva a largo plazo (septiembre de 2026 a enero de 2027): Las proyecciones del Índice Multivariado Estandarizado de Sequía (MSDI) advierten sobre el riesgo sostenido de sequía moderada, severa y extrema en varios puntos del territorio nacional.
Ubicaciones y puntos de atención en alerta máxima
La disminución de la oferta de agua no es un fenómeno aislado, sino generalizado a lo largo del país. El IDEAM ha focalizado su llamado de atención en regiones e infraestructuras estratégicas:
- Tramos críticos del río Cauca: Municipios y sectores comprendidos entre Yotoco (Valle del Cauca) y San Jacinto del Cauca (Bolívar). Estaciones con registros de caudales reducidos incluyen Juanchito, Mediacanoa, La Victoria, La Virginia, Irra, La Pintada, Bolombolo, Puerto Valdivia y Las Varas.
- Tramos críticos del río Magdalena: Zonas situadas entre Puerto Wilches (Santander) y El Banco (Magdalena), con estaciones afectadas como Sitio Nuevo.
- Ecosistemas y servicios afectados: Poblaciones dependientes de las cuencas para bocatomas de agua potable, distritos de riego agrícola y zonas fluviales con afectaciones a la navegación.
Requisitos y recomendaciones para comunidades y autoridades
Para hacer frente a la contingencia hidroclimática y mitigar el riesgo de desabastecimiento, las autoridades territoriales y la ciudadanía deben aplicar las siguientes disposiciones:
- Revisión de planes de contingencia: Las administraciones municipales y las empresas prestadoras de servicios públicos deben verificar la operatividad de sus bocatomas, sistemas de bombeo y planes de emergencia.
- Monitoreo de cobertura vegetal: Activar vigías y comités del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para prevenir la aparición de incendios forestales facilitados por las altas temperaturas y la sequía del suelo.
- Monitoreo agrícola y pecuario: Planificar el uso de aguas de riego para proteger cultivos e insumos ganaderos ante la reducción del recurso superficial.
Paso a paso para contribuir al ahorro de agua desde el hogar
El IDEAM invita a la ciudadanía colombiana a adoptar hábitos responsables de consumo de manera inmediata:
- Revisar tuberías y grifos: Reparar cualquier fuga de agua en duchas, lavamanos e inodoros para evitar el desperdicio continuo de litros de agua dulce.
- Optimizar el lavado: Utilizar la lavadora únicamente con la carga completa de ropa y reutilizar el agua del segundo ciclo para el aseo de pisos o inodoros.
- Reducir tiempos de ducha: Limitar el tiempo de baño en la ducha a un máximo de 3 a 5 minutos y cerrar la llave mientras se aplica jabón o champú.
- Cerrar el grifo en el cepillado: Emplear un vaso con agua para el enjuague bucal y evitar dejar la llave abierta durante el cepillado de dientes o el afeitado.
- Evitar usos innecesarios: Suspender temporalmente el lavado de fachadas, garajes y vehículos con manguera, así como el riego de jardines en horas de alto sol.
- Consultar información oficial: Informarse continuamente únicamente a través de los comunicados institucionales emitidos por la Alcaldía Local, la empresa de acueducto de su municipio y el IDEAM.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
MATEO MEDINA ESCOBAR
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