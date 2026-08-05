Ideam alerta por disminución de los niveles de los ríos Cauca y Magdalena: ¿qué medidas se tomarán?

Una importante advertencia para la gestión del recurso hídrico fue emitida en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó una disminución progresiva y generalizada de los niveles y caudales en amplios sectores de los ríos Cauca y Magdalena, cuyos registros actuales se ubican por debajo de los promedios históricos para este periodo del año.

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De acuerdo con la entidad oficial, las condiciones secas podrían extenderse durante los meses de agosto y septiembre de 2026, provocando un déficit de lluvia y caudal que va del 20% al 60% en la cuenca Magdalena-Cauca. Ante este escenario, el IDEAM recomendó a las autoridades locales, empresas de acueducto, sectores productivos y a toda la ciudadanía activar y fortalecer de manera inmediata los planes de ahorro y uso eficiente del agua para evitar emergencias en el abastecimiento público y la agricultura.

El monitoreo hidroclimático del IDEAM establece un cronograma crítico respecto al comportamiento de los cuerpos de agua durante el segundo semestre de 2026:



Agosto y septiembre de 2026: Periodo de mayor impacto con reducciones y anomalías negativas de caudal proyectadas entre el 20% y el 60% en la cuenca.

Periodo de mayor impacto con reducciones y anomalías negativas de caudal proyectadas entre el en la cuenca. Octubre de 2026: Se prevé el inicio gradual de la segunda temporada de lluvias del año , lo que podría generar una recuperación temporal del flujo de agua, aunque persistirán zonas con niveles inferiores a los habituales.

Se prevé el inicio gradual de la , lo que podría generar una recuperación temporal del flujo de agua, aunque persistirán zonas con niveles inferiores a los habituales. Perspectiva a largo plazo (septiembre de 2026 a enero de 2027): Las proyecciones del Índice Multivariado Estandarizado de Sequía (MSDI) advierten sobre el riesgo sostenido de sequía moderada, severa y extrema en varios puntos del territorio nacional.

Ubicaciones y puntos de atención en alerta máxima

La disminución de la oferta de agua no es un fenómeno aislado, sino generalizado a lo largo del país. El IDEAM ha focalizado su llamado de atención en regiones e infraestructuras estratégicas:



Tramos críticos del río Cauca: Municipios y sectores comprendidos entre Yotoco (Valle del Cauca) y San Jacinto del Cauca (Bolívar) . Estaciones con registros de caudales reducidos incluyen Juanchito , Mediacanoa , La Victoria , La Virginia , Irra , La Pintada , Bolombolo , Puerto Valdivia y Las Varas .

Municipios y sectores comprendidos entre y . Estaciones con registros de caudales reducidos incluyen , , , , , , , y . Tramos críticos del río Magdalena: Zonas situadas entre Puerto Wilches (Santander) y El Banco (Magdalena) , con estaciones afectadas como Sitio Nuevo .

Zonas situadas entre y , con estaciones afectadas como . Ecosistemas y servicios afectados: Poblaciones dependientes de las cuencas para bocatomas de agua potable, distritos de riego agrícola y zonas fluviales con afectaciones a la navegación.

Requisitos y recomendaciones para comunidades y autoridades

Para hacer frente a la contingencia hidroclimática y mitigar el riesgo de desabastecimiento, las autoridades territoriales y la ciudadanía deben aplicar las siguientes disposiciones:



Revisión de planes de contingencia: Las administraciones municipales y las empresas prestadoras de servicios públicos deben verificar la operatividad de sus bocatomas , sistemas de bombeo y planes de emergencia .

Las administraciones municipales y las empresas prestadoras de servicios públicos deben verificar la operatividad de sus , sistemas de bombeo y . Monitoreo de cobertura vegetal: Activar vigías y comités del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para prevenir la aparición de incendios forestales facilitados por las altas temperaturas y la sequía del suelo.

Activar vigías y comités del para prevenir la aparición de facilitados por las altas temperaturas y la sequía del suelo. Monitoreo agrícola y pecuario: Planificar el uso de aguas de riego para proteger cultivos e insumos ganaderos ante la reducción del recurso superficial.

Paso a paso para contribuir al ahorro de agua desde el hogar

El IDEAM invita a la ciudadanía colombiana a adoptar hábitos responsables de consumo de manera inmediata:



Revisar tuberías y grifos: Reparar cualquier fuga de agua en duchas, lavamanos e inodoros para evitar el desperdicio continuo de litros de agua dulce. Optimizar el lavado: Utilizar la lavadora únicamente con la carga completa de ropa y reutilizar el agua del segundo ciclo para el aseo de pisos o inodoros. Reducir tiempos de ducha: Limitar el tiempo de baño en la ducha a un máximo de 3 a 5 minutos y cerrar la llave mientras se aplica jabón o champú. Cerrar el grifo en el cepillado: Emplear un vaso con agua para el enjuague bucal y evitar dejar la llave abierta durante el cepillado de dientes o el afeitado. Evitar usos innecesarios: Suspender temporalmente el lavado de fachadas, garajes y vehículos con manguera, así como el riego de jardines en horas de alto sol. Consultar información oficial: Informarse continuamente únicamente a través de los comunicados institucionales emitidos por la Alcaldía Local, la empresa de acueducto de su municipio y el IDEAM.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

