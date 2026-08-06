Relato de Milton Mesa, director de Los Bacanes del Sur, tras ser liberado en Cauca: “Escuché tiros”

El pasado 2 de agosto, Milton Mesa, director del grupo musical Los Bacanes del Sur, fue secuestrado junto a otro hombre, Neikler Vega Hernández, director de la agrupación Rumba Kids, por hombres armados, tras salir “de un restaurante que queda entre la ciudad de Popayán y El Tambo, Cauca”, según relató la misma víctima en un video que fue divulgado por redes sociales, luego de que recobrara su libertad.

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Sin embargo, no es claro qué grupo ilegal fue responsable del secuestro de estos dos hombres, que, según dijeron, estuvieron vendados durante unos tres días.



“Una balacera ni la berraca”

El calvario para Milton Mesa y su amigo inició “cuando nos atravesaron una camioneta blanca. Se bajaron como cinco tipos encapuchados, vestidos todos de negros, y nos colocaron un fusil de frente. Yo venía con mi esposa y dos hijos, y Neikler Vega Hernández. Nos subieron a la misma camioneta de nosotros”, señalando que solo se los llevaron a ellos dos, “nos taparon los ojos, duramos vendados aproximadamente unos tres días, nos tuvieron por allá en una finca durmiendo a las afueras; nos daban desayuno, almuerzo, comida, cuando once de la noche estábamos acostados y nos dijeron ‘prepárense porque nos vamos pa’ otro lado’”.

Sobre las tres de la madrugada del 5 de agosto, el director de Los Bacanes del Sur contó que escuchó “que uno de los que nos llevaba en la camioneta dijo ‘¡nos salió el Ejército’. Como íbamos todos tapados, escuché no más los tiros, una balacera ni la berraca” y luego alguien gritó “¡todo el mundo al suelo!”.



En su relato, Mesa comentó que alguien les quitó la capucha “y nos dijeron ‘¿ustedes quiénes son?’. Respondí ‘nos tienen secuestrados, mi nombre es Milton Mesa y él es Neikler Vega’”. Entonces, agregó, les respondieron “estén tranquilos, nosotros somos de las Farc y muchachos, nada les va a pasar con nosotros”. Acto seguido, continuó en su relato, “nos subieron a unas camionetas, por ahí tipo 3 de la mañana nos llevaron a Brisas, en Patía, dijeron ‘¿qué van a tomar?’, pero nosotros asustados no podíamos hablar”.



La reacción de estos captores fue decirles “tranquilos muchachos, relájense, aquí hay un celular, llamen a su esposa, llamen a su mamá, llamen a sus hijos, hagan videollamadas, no hay problema, si quieren llamen a su familia que venga por ustedes”. Entonces, el director de Los Bacanes del Sur llamó a su hermano, quien arribó al sitio hacia a las 7 de la mañana.

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“Gracias a la Junta de Acción Comunal de Brisas, Patía, por ese gesto social que tuvo con nosotros en la hora de la entrega cuando las Farc nos entregó a ellos”, finalizó el empresario.

El secuestro se produjo en Cauca, un departamento golpeado por problemas de orden público y cercano a Cali, donde este 7 de agosto se posesiona Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL