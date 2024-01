Caso Nicolás Petro: Fiscalía pedirá nueva medida de aseguramiento contra el hijo del presidente

La Fiscalía General de la Nación confirmó que pedirá una nueva medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco del otro delito que le imputará: falsedad en documento.



Esta nueva imputación se suma a la acusación formal que la Fiscalía realizó en contra de Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mario Burgos, fiscal del caso, habló sobre la nueva acusación.

“El señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro", usó "certificaciones falsas que serán objeto de otras imputaciones, su señoría, emitidas por el proyecto Sissag House por valor de 49 millones y 100 millones de pesos, respectivamente”, afirmó Burgos.

La imputación de este nuevo delito se llevará a cabo en las próximas semanas y está relacionada con el trámite de certificaciones falsas para justificar el patrimonio declarado durante 2022 y 2021.

De otro lado, el movimiento Colombia Humana pidió ser reconocido como víctima de Day Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro.

Este martes, 30 de enero de 2024, se lleva a cabo ante un juez de Barranquilla una audiencia que pretende dar legalidad al principio de nulidad entre la Fiscalía y Day Vásquez.

¿Cómo avanza el caso contra Nicolás Petro?

La Fiscalía General de la Nación ya acusó formalmente a Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Aunque el juez del caso dio unas fechas para llevar a cabo la audiencia preparatoria, misma que sigue inmediatamente en este proceso, la defensa de Nicolás Petro solicitó ampliar los plazos para “construir nuestra propia fase probatoria”.

Ante este requerimiento de la defensa, el juez del caso estableció que la audiencia preparatoria se llevará a cabo el 29 de abril de 2024 a las 9 de la mañana y el 30 de abril a las 9 de la mañana.

Cabe destacar que, durante esta audiencia de acusación, la defensa de Nicolás Petro pidió la nulidad del proceso argumentando que la Fiscalía no ha sustentado de manera correcta las razones por las que judicializan a su defendido.

Señaló que no hay evidencia concreta en la que se pueda establecer que Nicolás Petro cometió algún tipo de delito y que los hechos no están sustentados correctamente.



A inicios de la audiencia, el abogado Sebastián García dijo que el señor Nicolás Petro no tenía claras las razones de la imputación de cargos y judicialización.

Sin embargo, el juez segundo de conocimiento decidió negarse a la petición de nulidad, pues consideró que la solicitud no tiene el suficiente argumento para indicar que la Fiscalía no sustentó bien su tesis durante la imputación de cargos, que la petición era infundada y que tenía un propósito dilatorio.