¿Catalina Usme se irá de la selección Colombia? Picante comentario antes del partido contra Brasil

Tras la contundente victoria 8 - 0 de la selección Colombia frente a Bolivia en la Copa América Femenina 2025, una declaración encendió las alarmas entre los seguidores del fútbol femenino nacional. Catalina Usme, la máxima goleadora en la historia de la tricolor, dejó entrever que esta podría ser su última participación en el torneo continental.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Yo creería que puede ser mi última Copa América, yo no sé qué depara la vida mañana, pero pues por ahora así va a ser”, afirmó la delantera en zona mixta, tras el partido disputado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda en Quito.

Estas declaraciones no solo sorprendieron a los periodistas, sino que también preocupó a los seguidores de una de las futbolistas más importantes de la historia del país.

Publicidad

Catalina Usme, con 35 años y una trayectoria impecable, parece tener claro que el relevo generacional ya está ocurriendo. La selección Colombia femenina vive un momento de transformación y nuevas figuras comienzan a tomar protagonismo en la cancha.

La antioqueña, que ha sido el rostro representativo del fútbol femenino colombiano durante más de una década, reconoce con madurez que su ciclo podría estar llegando a su fin. Sin embargo, su legado es imborrable: ha sido líder, goleadora y capitana.



Un despido inesperado del Galatasaray

Mientras se disputa la Copa América, Catalina Usme también enfrenta un momento de incertidumbre en su carrera profesional. El Galatasaray, club turco al que llegó hace menos de un año, anunció su desvinculación junto a otras 17 jugadoras, en una decisión que tomó por sorpresa a la afición y a la propia jugadora.

Publicidad

El comunicado oficial del club agradeció a las futbolistas por su aporte, pero no ofreció detalles sobre las razones detrás de esta decisión. Ahora, sin club, la delantera se enfrenta al reto de encontrar un equipo que valore su experiencia, talento y liderazgo.

Catalina Usme enfrenta incertidumbre en medio de la Copa América Foto: Colprensa

Colombia vs. Brasil: hora y dónde ver el partido

Este viernes 25 de julio, la selección Colombia se juega su última carta en la fase de grupos del torneo continental contra Brasil, líder invicto y gran favorito al título. El partido se disputará en el estadio Banco de Guayaquil de Quito, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), y podrá verse por Gol Caracol, HD2 y la plataforma digital Ditu.



Así es Cata Usme, una la leyenda viva del fútbol femenino

Ninguna otra jugadora colombiana ha marcado más goles que Catalina Usme en la selección, en la Liga Nacional, en la Copa América o en la Copa Libertadores.

Fue la primera colombiana en ser nominada a mejor futbolista del planeta. Su historia es la de una mujer que desafió estereotipos, venció obstáculos y se abrió camino paso a paso.

“Yo fui la última y mi papá acostumbrado a regalarle un balón a mi mamá como para el niño que iba a nacer, pues un pueblo paisa, machista y cuando yo iba a nacer mi mamá le dijo ‘bueno, ¿y si es una niña?’ y mi papá le dijo ‘no, es que las niñas también juegan fútbol’ y véale la bobadita cómo le salió”, relató en una entrevista con Los Informantes en 2024.

Publicidad

En la misma entrevista, reveló los sacrificios personales que ha tenido que hacer a lo largo de su carrera: “Yo siento que nadie entiende lo que hay detrás de una victoria, porque son mil derrotas para tú conseguir una victoria, son mil noches de llanto, de ‘pucha’, casi, pero y es que, para al final obtener una victoria que no sabes cuándo te va a volver a llegar”.

La delantera lo deja todo en la cancha y hasta más, a veces incluso lleva el cuerpo al límite: “A mí aquí me sacan, pero en camilla, pero yo de aquí no me voy, si usted me vomitar, déjeme que de eso yo no voy a morir, déjeme que yo siga”, dijo sobre su entrega en la cancha.

Publicidad

Con participaciones en múltiples Copas América, Mundiales, Juegos Olímpicos y un oro panamericano, Catalina Usme ya tiene su lugar asegurado en la historia del deporte colombiano. Es la jugadora nacional con más goles en Juegos Olímpicos y la máxima goleadora de todas las selecciones nacionales del país, superando incluso a figuras como Radamel Falcao García.

“‘La leyenda viva del fútbol femenino colombiano’ me gusta porque yo prefiero que le hagan a uno un reconocimiento en vida, que cuando esté muerto, yo prefiero que me lo digan a los 33, porque de pronto mañana me muero y no lo voy a poder escuchar”, señaló.

La carrera de Cata Usme comenzó en Formas Íntimas, donde rápidamente se consolidó como una de las delanteras más prometedoras del país. Luego brilló con América de Cali, convirtiéndose en goleadora histórica del club y figura clave.

En 2024, dio el salto al fútbol internacional con el Pachuca de México, y posteriormente llegó al Galatasaray. Con la Selección Colombia, ha sido protagonista desde el 2006.