Catalina Usme, la legendaria goleadora de la Selección Colombia Femenina, ha tenido una carrera repleta de éxitos y desafíos. En una entrevista con Los Informantes, la jugadora de 34 años recordó el momento más aterrador de su vida: un partido donde casi pierde la vida.

Usme, quien tiene una amplia trayectoria en el fútbol, ha vestido la camiseta de equipos como América de Cali, Santa Fe y actualmente el Pachuca en México, dice que prácticamente nació en una cancha y que en un campo de juego es donde espera morir. De hecho, ya ha estado a punto de hacerlo: “Yo tuve un evento con Selección Colombia en Chile, donde a mí me tienen que reanimar en la cancha”, afirmó la futbolista.

Catalina señaló los dramáticos momentos que vivió: “Yo caí desplomada de un codazo en la cabeza, perdí el conocimiento y yo me morí, dijo la doctora. "A mí me reanimó”, recordó la goleadora.

A pesar de la gravedad del hecho, Catalina Usme tomó el episodio con gracia para no preocupar a sus familiares por lo sucedido: “Cuando yo llegué, le conté a mi mamá, le mostramos, nos poníamos a hablar y yo le decía ‘vea má, quiero que usted tenga una cosa clara, el día que yo me muera, si me tengo que morir en una cancha, usted entiérreme feliz porque yo me morí feliz”.

La futbolista luchó contra todo para cumplir su sueño que parecía imposible y terminó convirtiéndose en un referente de este deporte no solo en el país sino del mundo. En Los Informantes también recordó los comentarios que recibió cuando inició su carrera: “Marimacho, parece un niño, incluso las amigas de mi mamá le tiraban unos comentarios que yo hoy grande, consciente, digo: 'muy berraca'”, relató la jugadora paisa.

Catalina Usme no solo es la primera colombiana en ser nominada a la mejor futbolista del planeta, sino que nadie ha hecho más goles que ella en la selección Colombia ni en la Liga Nacional ni en la Copa América o en la Libertadores. La futbolista hace parte de la lista de 23 jugadoras convocadas por el técnico Ángelo Marsiglia para disputar los dos amistosos ante Venezuela el 30 de mayo y 2 de junio en Barquisimeto.

La Selección Colombia Femenina se prepara para los Juegos Olímpicos de París y debutará el 25 de julio ante Francia.

