Catalina Usme, reconocida como la máxima goleadora en la historia de la selección Colombia Femenina, está lista para un nuevo reto en su carrera deportiva: los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una trayectoria que incluye dos participaciones olímpicas previas y 55 goles con la tricolor, es una referente del fútbol femenino y la jugadora colombiana que más veces ha celebrado en unas olimpiadas.

Su habilidad en los tiros libres y su zurda prodigiosa la han catapultado como una de las jugadoras más efectivas, pues ninguna otra connacional ha hecho más goles que ella en la selección Colombia ni en la Liga Nacional ni en la Copa América o en la Libertadores.

Fuera del campo, Catalina Usme es un ejemplo de resiliencia y determinación. En una entrevista con Los Informantes reveló los sacrificios personales y las adversidades que ha tenido que superar durante su trayectoria deportiva. “Yo siento que nadie entiende lo que hay detrás de una victoria, porque son mil derrotas para tú conseguir una victoria, son mil noches de llanto, de ‘pucha’, casi, pero y es que, para al final obtener una victoria que no sabes cuándo te va a volver a llegar”, aseguró.

Además de su efectividad en la cancha, Catalina Usme es admirada por su disciplina. “A mí aquí me sacan, pero en camilla, pero yo de aquí no me voy, si usted me vomitar, déjeme que de eso yo no voy a morir, déjeme que yo siga”, afirmó sobre las veces que ha llevado su cuerpo al límite.

Con su participación en múltiples Copas América, Mundiales y un oro panamericano, Catalina Usme ya ha asegurado su lugar como una leyenda del fútbol colombiano. Sin embargo, su ambición la impulsa hacia nuevos retos y tiene la esperanza de obtener una medalla olímpica en París 2024.

La futbolista, que es la jugadora nacional que más veces ha marcado en los Juegos Olímpicos, con dos goles, prefiere que sea ahora cuando reconozcan su importante trayectoria deportiva. “’La leyenda viva del fútbol femenino colombiano’ me gusta porque yo prefiero que le hagan a uno un reconocimiento en vida, que cuando esté muerto, yo prefiero que me lo digan a los 33, porque de pronto mañana me muero y no lo voy a poder escuchar”, añadió.

Catalina Usme no solo es un referente del fútbol femenino colombiano, sino un símbolo de inspiración y determinación para varias generaciones de niñas que sueñan ser como ella y llevar en alto el nombre de nuestro país.

¿Cuándo debuta la selección Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La selección Colombia femenina hará su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 el jueves 25 de julio frente a la selección anfitriona, Francia. El partido se llevará a cabo en el Stade de Lyon a las 2:00 p.m., hora local. Transmisión por GolCaracol.com

