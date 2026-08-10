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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Catedral de Manizales sufrió graves daños por temblor: así está la situación en el Eje Cafetero

Catedral de Manizales sufrió graves daños por temblor: así está la situación en el Eje Cafetero

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que este 10 de agosto se sintió un temblor de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en todo el país.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Este lunes 10 de agosto de 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó un fuerte temblor de magnitud 7,4, con epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Manizales sería una de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico. Entre los primeros reportes se encuentran daños en la catedral de la ciudad y otras estructuras.

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A través de redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran las afectaciones ocasionadas por el sismo en Manizales, así como en otros municipios del Eje Cafetero. Aún se espera que se evalúen los daños y en la verificación de posibles afectaciones a personas e infraestructura.

¿Dónde ocurrió el epicentro?

El epicentro fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El SGC señaló que los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros. Hasta el momento, la información suministrada corresponde a un reporte de estado manual, por lo que los datos podrían ser objeto de actualización por parte de la autoridad sismológica.

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El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, donde ciudadanos reportaron la intensidad del temblor a través de redes sociales.

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