Catedral de Manizales sufrió graves daños por temblor: así está la situación en el Eje Cafetero

Este lunes 10 de agosto de 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó un fuerte temblor de magnitud 7,4, con epicentro en inmediaciones del municipio de San José del Palmar, Chocó.

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De acuerdo con los reportes preliminares, Manizales sería una de las ciudades afectadas por el movimiento sísmico. Entre los primeros reportes se encuentran daños en la catedral de la ciudad y otras estructuras.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran las afectaciones ocasionadas por el sismo en Manizales, así como en otros municipios del Eje Cafetero. Aún se espera que se evalúen los daños y en la verificación de posibles afectaciones a personas e infraestructura.



¿Dónde ocurrió el epicentro?

El epicentro fue localizado en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El SGC señaló que los municipios más cercanos al epicentro son San José del Palmar, a 20 kilómetros; Río Iró, a 22 kilómetros; y Nóvita, a 32 kilómetros. Hasta el momento, la información suministrada corresponde a un reporte de estado manual, por lo que los datos podrían ser objeto de actualización por parte de la autoridad sismológica.

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El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, donde ciudadanos reportaron la intensidad del temblor a través de redes sociales.