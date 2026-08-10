Nuevo temblor sacude al Chocó: movimiento de magnitud 4,8 fue registrado en Nóvita

Un nuevo movimiento sísmico fue registrado este lunes 10 de agosto en el departamento del Chocó. De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 8:18 a. m., tuvo una magnitud de 4,8 y fue reportado como de profundidad superficial, con epicentro en el municipio de Nóvita. El movimiento se produjo menos de una hora después del fuerte sismo registrado a las 7:34 a. m., cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, y que alcanzó inicialmente una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros.

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El segundo evento genera especial atención debido a su proximidad temporal con el sismo principal. El primer sismo de la mañana fue sentido ampliamente en diferentes zonas del país, incluyendo Quibdó y Bogotá, y las autoridades de Chocó iniciaron labores de evaluación para determinar posibles afectaciones. La Gobernación del departamento informó preliminarmente sobre personas lesionadas y daños en edificaciones de Quibdó, mientras organismos de emergencia realizan verificaciones en distintos municipios.



Fuerte temblor se sintió en varias regiones de Colombia

El movimiento fue percibido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Antioquia, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Bogotá, donde ciudadanos reportaron la intensidad del temblor a través de redes sociales. En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas. En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que, de momento, "no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios".



El sismo de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia se sintió en varias provincias de Ecuador, incluida la de Pichincha, cuya capital es Quito. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co