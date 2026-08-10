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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Así se vivió el fuerte temblor de este lunes 10 de agosto en el set de Noticias Caracol

Video | Así se vivió el fuerte temblor de este lunes 10 de agosto en el set de Noticias Caracol

Las cámaras de Noticias Caracol captaron uno de los momentos que dejó el fuerte temblor registrado en Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto. Así fue el momento.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de ago, 2026
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El fuerte sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto también se sintió en las instalaciones de Noticias Caracol, donde el equipo de periodistas y trabajadores vivió momentos de emergencia mientras se desarrollaba el movimiento telúrico.

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Aunque el informativo no se encontraba al aire, sino en una pausa comercial, las cámaras del estudio alcanzaron a registrar cómo se movían las luminarias del set durante el sismo. Minutos después, al regresar a la transmisión, los presentadores Alejandra Murgas y Nicolás Rojas relataron lo ocurrido y mostraron las imágenes captadas en ese momento.

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