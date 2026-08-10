Video | Así se vivió el fuerte temblor de este lunes 10 de agosto en el set de Noticias Caracol

El fuerte sismo que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto también se sintió en las instalaciones de Noticias Caracol, donde el equipo de periodistas y trabajadores vivió momentos de emergencia mientras se desarrollaba el movimiento telúrico.

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Aunque el informativo no se encontraba al aire, sino en una pausa comercial, las cámaras del estudio alcanzaron a registrar cómo se movían las luminarias del set durante el sismo. Minutos después, al regresar a la transmisión, los presentadores Alejandra Murgas y Nicolás Rojas relataron lo ocurrido y mostraron las imágenes captadas en ese momento.

Así se vivió el fuerte temblor de este lunes 10 de agosto en las instalaciones de Noticias Caracol.



Ampliación 👉 https://t.co/9GX54ZxCgl pic.twitter.com/xmQQ10iNUB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026

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