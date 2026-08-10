“Es el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”: SGC

Los organismos de socorro de Colombia adelantan en la mañana de este 10 de agosto un barrido por las zonas donde se sintió el fuerte terremoto. De acuerdo con el Servicio Geológico de Colombia (SGC), el movimiento se registró a las 7:34 a. m., con epicentro en José del Palmar, Chocó.

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También detalló el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, “convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década”.

El reporte oficial del SGC señala que este evento ha sido ampliamente sentido en diferentes regiones del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. “Hasta el momento, se han registrado dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, esta última ampliamente sentida”, añadieron en un comunicado.



En un balance preliminar, por ahora no se reportan pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, se han recibido reportes de afectaciones en algunos sectores, entre ellos Manizales y Armenia, información que continúa siendo verificada por las autoridades competentes.



Además, en Quibdó, Chocó, se conoce de un edificio colapsado, en el cual habría personas atrapadas. “Es importante señalar que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana. Por esta razón, esta región ha presentado sismos de magnitud considerable a lo largo de su historia”, indicaron desde el SGC.

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