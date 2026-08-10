Así está Chocó, epicentro del terremoto en Colombia hoy 10 de agosto: “Hay heridos y graves daños”

Colombia amaneció con un fuerte sismo de magnitud 7,4. El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, según el primer boletín del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, dijo que pasó un grave evento sísmico en el departamento. “Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, informó.

En Quibdó, de acuerdo con el reporte de la corresponsal de Noticias Caracol, un edificio colapsó. Se conoció que el hijo del alcalde de Bahía Solano estaría debajo de los escombros de la vivienda. En esa capital hay pánico tras el fuerte temblor y sus posteriores réplicas. Las autoridades le pidieron a sus ciudadanos precaución y evitar moverse en motocicletas. El panorama apenas está siendo vigilado por los organismos de socorro, quienes adelantan un balance preliminar.



"Fue muy difícil. Hubo varios daños. Todo está colapsado", dijo un habitante de Quibdó. La mayoría de los chocoanos señalan que sienten temor, mientras otras personas intentan auxiliar en el edificio que colapsó.



En la zona, de hecho, hay cientos de personas que intentan ayudar por el colapso. “Hay personas atrapadas en la edificación. Al parecer, hay 4 o 5 atrapados. La recomendación es que las personas nos dejen trabajar. Vamos a acordonar el área”, manifestó uno de los bomberos de Quibdó.

Publicidad

NOTICIA EN DESARROLLO