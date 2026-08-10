Así está Cali tras temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes

Reportes preliminares dan cuenta de varios daños materiales que se registraron en Cali y otras zonas del Valle del Cauca tras el temblor de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto.
"Hacemos un llamado a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida", escribió el alcalde Alejandro Eder en sus redes sociales.
Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde @RiesgoCali de la Alcaldía de Cali, junto con las organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación.— Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026
Estaremos informando… pic.twitter.com/bs1x39t1n1