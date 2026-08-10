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Así está Cali tras temblor de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes

A las 7:34 a.m. de este 10 de agosto, un fuerte sismo sorprendió al país dejando graves afectaciones en algunas regiones.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Reportes preliminares dan cuenta de varios daños materiales que se registraron en Cali y otras zonas del Valle del Cauca tras el temblor de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto.

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"Hacemos un llamado a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida", escribió el alcalde Alejandro Eder en sus redes sociales.

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