Fuerte temblor en Colombia: Aeronáutica Civil reporta afectaciones en siete aeropuertos del país

La Aeronáutica Civil informó este lunes que, luego del terremoto de magnitud de 7,4 y las posteriores réplicas, pudo establecer que se presentan afectaciones en al menos siete aeropuerto del país. En un primer reporte se conocieron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura. Y en un segundo reporte la Aerocivil sumó el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a las terminales aéreas que presentan afectaciones. La autoridad de aviación civil agregó que, por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecerán suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura.

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Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió a las 7:34 a.m. de este lunes y se sintió en buena parte de Colombia, e incluso en Ecuador, Panamá y Venezuela. El aeropuerto de Quibdó es el principal del departamento de Chocó, donde tuvo su epicentro el terremoto, en la localidad de San José del Palmar, en una zona remota de la región del Pacífico. Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron, según el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

Ante esta coyuntura, las aerolíneas ya empezaron a anunciar medidas. Avianca, por ejemplo, informó que los pasajero podrán, "sin costo adicional y sujeto a disponibilidad, cambiar la fecha de su vuelo hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria; modificar su itinerario hacia otro destino, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. En estos casos, el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento hacia o desde su nuevo destino, y solicitar la devolución de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos".



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