Cayeron Los MT, peligrosa banda de fleteros que tenía azotados a los comerciantes del Huila

Las autoridades de la capital del Huila informaron la captura de Los MT, una banda delincuencial de fleteros que tenía en vilo a los comerciantes de la ciudad. Diferentes videos muestran el accionar criminal de estos bandidos.

Agentes de la Sijín de Neiva se enfrentaron a tiros contra una banda de fleteros que seguían a una persona que acababa de retirar 60 millones de pesos. Cuando la víctima estaba cerca a su casa, los malhechores intentaron robarle la significativa suma de dinero y un grupo del CTI que los venía siguiendo abrieron fuego contra los motorizados.

Con esta acción no solo se evitó el asalto, sino que también se logró la captura de cuatro integrantes de Los MT.

El cabecilla de LOS MT es alias 'Cejas'. Captura de video

Videos fueron clave para la captura

Días antes de la detención, la misma banda amenazó con armas y golpes a un comerciante de la ciudad para que les entregara 30 millones de pesos que, al igual que el caso por el que cayeron, había retirado de un banco de Neiva.

En otro metraje se evidenció cómo los delincuentes se acercan a una pareja en una moto exigiéndoles entregarles el bolso que llevaban, en el cual tenían guardados unos 60 millones de pesos. Mientras que uno de los comerciantes intenta entregar el maletín, el fletero le dispara y huye con el botín, mientras que el herido camina en un solo pie buscando ayuda.

"Unos tipos se nos atravesaron tuvimos que parar el carro, eran cuatro tipos que estaban armados, nos amenazaron y nosotros íbamos con nuestro hijo" y "alguien en el banco avisó porque realmente yo estuve muy pendiente o me estaban esperando fuera y yo no me di cuenta", algunos de los testimonios de algunas de las víctimas de este grupo delincuencial.

Ante las denuncias, un grupo especial de la Sijín de Neiva recolectó más de 50 horas de video. Con esto pudieron identificar que en todos los atracos aparecen los mismos delincuentes, no solamente en Neiva, sino también en Bucaramanga y el Eje Cafetero.

Todos los atracadores terminaron capturados, entre ellos el jefe de la banda identificado como de alias 'Cejas', de 30 años, quien de acuerdo con el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, cuenta con una orden de captura por hurto calificado además de una sentencia condenatoria por este mismo delito.

Las autoridades insistieron a los usuarios bancarios en pedir a acompañamiento de la Policía Nacional al momento de retirar grandes sumas de dinero.

