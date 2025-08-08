Cayó el Chance Millonario por $3.239 millones: dónde fue y la cifra real que se llevó el afortunado

Tunja, la capital de Boyacá, se convirtió en el escenario del más reciente golpe de suerte en el país. Un hombre de este departamento logró ganar el acumulado del Chance Millonario por un valor de $3.239 millones, luego de acertar la combinación ganadora en el punto de venta JER “Camol”, ubicado en la ciudad.

La empresa JER, encargada de esta modalidad de juego, confirmó que el ganador acertó con los números 3519 y 7246, correspondientes a las loterías Cruz Roja y Lotería del Huila. “Un boyacense logró hacer historia y se llevó el gran acumulado de Chance Millonario”, indicó la compañía en un comunicado oficial.

Es la segunda ocasión en 2025 que el gran premio cae en Boyacá. En mayo, Duitama y Moniquirá fueron los municipios afortunados. Esta vez, el turno fue para Tunja, donde el jugador apostó $5.000 y se llevó el millonario acumulado, un hecho que —según JER— “demuestra que la suerte puede llegar a cualquier rincón de Boyacá y Colombia”.

Desde la empresa celebraron el resultado, destacando su compromiso con los clientes y con el juego regulado. “Estamos felices y muy emocionados con la caída de este gran acumulado porque es un reflejo del buen trabajo que hemos venido realizando como empresa para que nuestros clientes se sientan ganadores”, afirmó Zharick González, coordinadora de mercadeo en JER.

JER resaltó que Chance Millonario “sigue consolidándose como la modalidad de juego favorita” entre sus usuarios, no solo por el alto valor de sus acumulados, que se reinician en mil millones de pesos, sino también por la “transparencia y compromiso con el juego legal y regulado”.

En términos históricos, la compañía ha entregado cerca de $171.400 millones en premios a sus clientes. Además, ha aportado más de $55.000 millones al sector salud, en línea con su papel como empresa socialmente responsable. La organización también subrayó su impacto laboral en la región. JER cuenta con más de 1.600 colaboradores directos e indirectos y ha desarrollado actividades de responsabilidad social como jornadas de siembra y programas de reciclaje en alianza con ReciTunja.



¿Cómo jugar el Chance Millonario? Así funciona

El Chance Millonario es una modalidad de chance de doble acierto. El jugador selecciona cinco números de cuatro cifras y dos loterías o sorteos autorizados que se jueguen el mismo día, con la expectativa de que dos de esos números coincidan con los resultados oficiales.

El premio principal es un acumulado millonario de carácter paramutual, es decir, se divide en partes iguales si hay más de un ganador. El valor de la apuesta es de $5.000, IVA incluido, y puede jugarse todos los días, incluidos los festivos.

El acumulado inicia en $1.000 millones y aumenta periódicamente durante cada ciclo de juego, según lo establecido en el Acuerdo 326 de 2017 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. El monto se reinicia una vez que un jugador gana el premio.

El juego se desarrolla de lunes a domingo y los resultados se publican en la página web oficial, www.chancemillonario.com, después de conocerse las cifras del premio mayor de la última lotería o sorteo autorizado en juego.



Plan de premios del Chance Millonario: la cifra verdadera que ganará

En esta modalidad, existen dos tipos de premios: el acumulado millonario, que requiere dos aciertos, y un premio menor para un acierto.

En el caso de dos aciertos, el pago lo realiza la Fiducia. El ganador debe cumplir un proceso de validación que incluye diligenciar el tiquete original con nombre, número de documento y firma; presentar el documento original sin enmendaduras; fotocopia del tiquete por ambos lados; fotocopia ampliada del documento de identidad; copia del RUT o formato de certificación para no declarantes; y diligenciar el formulario SIPLAFT.

Una vez completados los requisitos, el jugador recibe un documento denominado “Validación Pago de Premio por Fiducia” o “Pague”, con el cual podrá acercarse a una oficina del Banco de Occidente para reclamar el cheque. La empresa recuerda que la vigencia para reclamar el premio es de un año desde la fecha del sorteo, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.

Para un acierto, el premio es de $1.260.600 y se paga en los puntos de venta autorizados. En el caso de San Andrés, el valor para un acierto es de $1.500.000. En la página oficial se aclaró que los premios mayores a 48 UVT (equivalentes a $2.259.000) están sujetos a una retención en la fuente del 20%. Además, se aplican los impuestos establecidos por la ley para las ganancias ocasionales.

El ganador asume el costo comercial del cheque emitido por la entidad financiera, así como el cuatro por mil generado por la transacción. Aunque el acumulado del Chance Millonario fue de $3.239 millones, el afortunado no recibirá esa cifra completa debido a los descuentos de ley. Primero, se le aplica una retención del 20 % por ganancia ocasional, equivalente a $647,8 millones, lo que reduce el monto a poco más de $2.591 millones. De esta forma, el premio neto que el jugador podrá reclamar sería cercano a $2.591 millones, sin incluir otros cobros menores como el valor comercial del cheque o impuestos adicionales que puedan aplicar.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.