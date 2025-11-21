En vivo
¿Por qué vienen más días fríos y de lluvia en varias ciudades de Colombia? Ideam responde

¿Por qué vienen más días fríos y de lluvia en varias ciudades de Colombia? Ideam responde

El Ideam confirmó que, desde octubre, el país experimenta condiciones tipo La Niña, lo que generará más probabilidad de lluvias y temperaturas bajas en varias regiones por los próximos meses.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de nov, 2025
Pronóstico del clima en Colombia: ¿va a llover?
Freepik/ Pixabay/ IDEAM

