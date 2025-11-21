¿Por qué vienen más días fríos y de lluvia en varias ciudades de Colombia? Ideam responde

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) anunció oficialmente un cambio importante en el panorama climático del país, ya que se ha evidenciado condiciones Tipo La Niña, un fenómeno que según el Ideam "se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera".



Esta declaración se basa en que se están repitiendo patrones similares a los registrados en eventos históricos de La Niña desde la segunda mitad de octubre, por lo que se espera que traiga consigo un incremento en las lluvias y días más fríos en gran parte del territorio nacional.

La confirmación de este estado climático proviene de un monitoreo riguroso y datos consolidados. El Ideam, en colaboración con organismos internacionales como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ha estado siguiendo de cerca los indicadores.De acuerdo con estas autoridades, el registro del Índice Oceánico de El Niño (ONI), durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, arrojó una variación de –0.5 °C.

A pesar de que comenzó una temporada con las condiciones tipo La Niña en el país, es diferente al fenómeno completo de La Niña. Lo anterior debido a que las condiciones tipo La Niña representan el enfriamiento oceánico inicial y los cambios atmosféricos que suelen durar un periodo más corto, usualmente entre uno y cuatro meses, por lo que el Ideam ha especificado que Colombia se encuentra actualmente dentro de este rango temporal. Por su parte, el fenómeno de La Niña se define por un enfriamiento sostenido durante al menos cinco meses consecutivos.



¿Dónde habrá más frío y lluvias en Colombia?

Históricamente, los episodios asociados a este fenómeno se han manifestado con un aumento notable de las precipitaciones en el país. Para este año, se prevé que las regiones más afectadas por el incremento de las lluvias sean la Caribe, la Andina y la Pacífica, además de tener días más fríos en buena parte del territorio nacional.



Sin embargo, de acuerdo con el comunicado publicado por el Ideam , "cada evento de La Niña es distinto y que sus impactos no dependen únicamente de su intensidad o duración, sino también de la época del año y de la interacción con otros fenómenos climáticos", por lo que estos cambios exigen un seguimiento continuo por parte de las autoridades.



Recomendaciones para la temporada de lluvias

Ante un posible riesgo proveniente por el aumento de las lluvias, el Ideam ha reiterado su compromiso de realizar un monitoreo permanente de las variables oceánicas y atmosféricas, con el objetivo de proporcionar pronósticos oportunos y confiables que permitan una efectiva gestión del riesgo.



Por esta razón, se ha emitido un llamado a la acción preventiva: "El Ideam invita a las autoridades, al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a los sectores productivos y a la ciudadanía en general a adoptar medidas preventivas ante el posible aumento de las precipitaciones y los cambios en las condiciones climáticas", buscando mitigar las posibles consecuencias que el aumento de las lluvias y los cambios en las condiciones meteorológicas puedan generar en infraestructuras y comunidades.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL