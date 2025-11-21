El insoportable comportamiento de John Poulos tras su llegada a La Tramacúa: ¿tiene exigencias?

El ciudadano estadounidense John Poulos, condenado a 42 años por el feminicidio de Valentina Tres Palacios, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, para continuar cumpliendo su sentencia. Desde su llegada, se ha conocido que el interno ha mostrado resistencia a las normas del penal, alegando desconocimiento del idioma español y solicitando comunicarse con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.



La Tramacúa es considerada una de las prisiones más estrictas del país y alberga a algunos de los reclusos más peligrosos de Colombia, como Rafael Uribe Noguera, asesino y abusador de Yuliana Samboní; Brayan Campo, feminicida de Sofía Delgado; Jhonier Leal, responsable del homicidio de su hermano Mauricio Leal, entre otros. Poulos deberá adaptarse a las duras condiciones del centro, caracterizado por su régimen severo y las altas temperaturas de la región.



El pedido de John Poulos en La Tramacúa

Fuentes penitenciarias confirmaron al medio CNC Valledupar que, desde su ingreso, el asesino ha mostrado resistencia a cumplir con los protocolos administrativos, incluyendo la asignación de identificación y ubicación. Además, solicitó comunicarse con la embajada estadounidense, argumentando desconocer las razones de su traslado a Valledupar y buscando ampararse en sus derechos como ciudadano norteamericano.

Los funcionarios del penal reiteraron que el interno debe acogerse estrictamente a las normas del sistema carcelario colombiano. De igual manera, se conoció que Poulos habría manifestado supuestas condiciones médicas, como alergias a insectos, para rechazar su permanencia en La Tramacúa. No obstante, las autoridades señalaron que este tipo de alegatos son frecuentes entre internos trasladados desde cárceles con mayor infraestructura, quienes enfrentan dificultades para adaptarse a un entorno de máxima seguridad reconocido por su rigor y condiciones climáticas extremas.

La llegada de John Poulos a La Tramacúa ha generado ajustes en la rutina del centro penitenciario, dada la atención mediática y las medidas adicionales que implica su custodia.



Poulos fue trasladado el pasado sábado a la cárcel de La Tramacúa junto con otros internos provenientes de Bogotá, en un operativo coordinado por el Cuerpo de Reacción Inmediata (CRI) del Inpec. Debido a la falta de una celda disponible, permanece en la unidad de sanidad desde su llegada.



Cronología del feminicidio de Valentina Trespalacios

El estadounidense John Poulos llegó a Colombia el 20 de enero de 2023. Según los investigadores, arribó con falsas promesas de matrimonio, lo que marcó el inicio de la tragedia. Los últimos días de vida de Valentina Trespalacios fueron el 21 y 22 de enero. La joven DJ fue asesinada en la madrugada del 22 por Poulos. Tras cometer el feminicidio, intentó ocultar el cuerpo introduciéndolo en una maleta y abandonándolo en un contenedor de basura en Fontibón. Ese mismo día huyó con destino a Panamá.



La captura y el proceso judicial se desarrollaron así:



25 de enero de 2023: Poulos fue retenido en Panamá y deportado a Colombia.

27 de enero de 2023: fue imputado por feminicidio.

Mayo de 2023: se logró llamarlo a juicio.

6 de marzo de 2024: testificó alegando que la muerte fue accidental durante un juego sexual. Su frase “Imagínese matar a alguien a quien uno ama” buscaba sustentar esta hipótesis.

4 de junio de 2024: se dictó la condena a 42 años y 8 meses de prisión.

El proceso estuvo marcado por múltiples dilaciones de la defensa, incluyendo alegatos por falta de traductor y solicitudes de nulidad. El juez cuestionó la “memoria selectiva” de Poulos respecto a los hechos.



Pruebas clave para la condena de Jonh Poulos

La Fiscalía reconstruyó lo ocurrido y determinó que Valentina fue asesinada por su pareja sentimental. Las pruebas que derribaron la teoría de muerte accidental fueron contundentes:

Autopsia: reveló asfixia mecánica con cinco surcos de presión en el cuello, además de golpes y hematomas en antebrazos, piernas y rostro, signos claros de defensa y violencia extrema. El informe concluyó que Valentina fue “totalmente golpeada, reducida físicamente en forma severa y subyugada por un hombre”.

Cinta adhesiva: hallada en posesión de Poulos al momento de su deportación, con huellas dactilares que lo incriminaban.

Videos de seguridad: mostraron que Poulos fue la última persona con Valentina y registraron el momento en que ocultó el cuerpo en la maleta y su huida hacia el aeropuerto.

Testimonios: amigos y familiares confirmaron los celos enfermizos de Poulos, quien incluso contrató un investigador privado para vigilarla. El juez concluyó: “La mató por celos”.

Estas pruebas permitieron confirmar que Valentina Trespalacios fue víctima de feminicidio y refutaron la hipótesis de un accidente durante juegos sexuales.

