Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / El insoportable comportamiento de John Poulos tras su llegada a La Tramacúa: ¿tiene exigencias?

El insoportable comportamiento de John Poulos tras su llegada a La Tramacúa: ¿tiene exigencias?

El estadounidense que asesinó a Valentina Trespalacios llegó a la misma cárcel en donde están algunos de los peores criminales del país y ha mostrado resistencia a las reglas del penal.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de nov, 2025
John Poulos, feminicida de Valentina Trespalacios -
Archivo

