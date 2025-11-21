En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Esta sería nueva estrategia de defensa de Juan Carlos Suárez, imputado por caso Jaime Esteban Moreno

Esta sería nueva estrategia de defensa de Juan Carlos Suárez, imputado por caso Jaime Esteban Moreno

La defensa de Juan Carlos Suárez, primer capturado e imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, evalúa las posibilidades mientras el procesado permanece en prisión preventiva. Conozca los detalles

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Defensa de Juan Carlos Suárez sobre asesinato de Jaime Esteban Moreno: "Una situación de ansiedad"
Defensa de Juan Carlos Suárez sobre asesinato de Jaime Esteban Moreno: "Una situación de ansiedad"
NOTICIAS CARACOL

Publicidad

Publicidad

Publicidad