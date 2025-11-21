En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Impresionantes videos de granizo en Bogotá: caos en movilidad e inundaciones por fuertes lluvias

Impresionantes videos de granizo en Bogotá: caos en movilidad e inundaciones por fuertes lluvias

Las fuertes lluvias y una granizada en Bogotá generaron múltiples emergencias durante la tarde de este 21 de noviembre. Vea los videos e imágenes.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Las fuertes lluvias y una granizada en Bogotá generaron múltiples emergencias durante la tarde de este 21 de noviembre.
Las fuertes lluvias y una granizada en Bogotá generaron múltiples emergencias durante la tarde de este 21 de noviembre.
REDES SOCIALES

Publicidad

Publicidad

Publicidad