Video | Inundación dentro del Aeropuerto El Dorado por lluvias en Bogotá: concesionaria se pronunció

Las lluvias de la tarde de este 21 de noviembre volvieron a generar complicaciones en distintos puntos de Bogotá y uno de los escenarios que más atención concentró fue el Aeropuerto Internacional El Dorado. Un video grabado por viajeros mostró acumulaciones de agua dentro de uno de los pasillos del terminal, donde se observó la caída de agua desde una zona del techo mientras trabajadores intentaban contener el encharcamiento. Las imágenes circuladas en redes sociales registran cómo la lluvia terminó filtrándose por un punto específico y obligó al personal a reaccionar en medio del flujo de pasajeros que transitaba por el sector.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Lea más: EN VIVO Movilidad en Bogotá hoy | Trancones tras fuertes lluvias: congestión cerca al aeropuerto).

El material compartido por usuarios se suma a otros registros publicados durante la jornada en distintas localidades, en los que se evidencia la intensidad de las precipitaciones. En el caso del aeropuerto, la grabación generó inquietud sobre el estado del drenaje de la estructura y las consecuencias que esta situación pudiera tener en la operación aérea.



Ante la circulación de los videos, la concesionaria Opain, encargada de la administración del aeropuerto, emitió un comunicado en el que explicó lo ocurrido. La empresa, cuya mayoría accionaria le pertenece a Odinsa, compañía colombiana dedicada a proyectos de infraestructura como autopistas, terminales aéreos y carreteras, señaló que el evento estuvo relacionado con el comportamiento del sistema de drenaje durante el aguacero. En su mensaje, la administración del terminal indicó: “Informamos que, debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”.



La concesionaria también ofreció disculpas a los usuarios y añadió que se activaron los protocolos previstos para este tipo de incidentes. “Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos técnicos avanzan en el control de la situación y en la evaluación de los impactos”, agregó la comunicación. Según Opain, el terminal continúa funcionando sin cambios en los itinerarios: “Por el momento, El Dorado sigue operando con normalidad. Estaremos informando cualquier novedad”.

#Atención | El Aeropuerto Internacional El Dorado se ve afectado a esta hora por las fuertes lluvias en Bogotá. Usuarios registran inundaciones dentro de las instalaciones.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/mVYkanmItQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 21, 2025

Publicidad

Mientras en el interior del terminal se realizaban las maniobras para mitigar el ingreso de agua, desde la Aeronáutica Civil se entregaron detalles sobre la operación aérea en Bogotá. A través de su cuenta oficial, la entidad informó a las 4 de la tarde que el aeropuerto estaba funcionando con todos los equipos activos y recibiendo vuelos con la máxima capacidad posible. “La Aeronáutica Civil informa que el Aeropuerto Internacional El Dorado está operando con máxima capacidad y todos sus equipos activos”, señaló el mensaje.

(Conozca: Videos de emergencias por lluvias en Bogotá: niños arrastrados por corriente y caos en aeropuerto).

Publicidad

La entidad añadió que las condiciones climáticas en las rutas de aproximación obligaron a implementar medidas de regulación para mantener la seguridad operacional. Dentro de las acciones aplicadas figura el Ground Stop, una herramienta que limita temporalmente los despegues hacia la capital mientras mejora la visibilidad o disminuye la congestión aérea. En el comunicado se puntualizó: “Las condiciones meteorológicas en las rutas de aproximación obligan a aplicar regulaciones de afluencia, necesarias para mantener la seguridad aérea”, entre estas se habló de "restringir temporalmente los despegues hacia Bogotá para evitar congestión en el aire”. La entidad explicó que, por razones de seguridad, es necesario aumentar la distancia entre aeronaves, lo que puede reflejarse en demoras.



¿Cuáles fueron las emergencias que causaron las lluvias en Bogotá?

Durante la tarde, las autoridades distritales también monitorearon los efectos de las precipitaciones en distintos sectores. A las 6:55 p. m., el Idiger entregó un reporte en el que informó que, tras las lluvias, las estaciones del Sistema de Alerta de Bogotá registraban tiempo seco en la ciudad. El balance anterior del instituto daba cuenta de afectaciones en varias localidades debido a la intensidad del aguacero. En Usme, las lluvias “ocasionaron afectaciones en viviendas y un Salón Comunal” en barrios como San Juan, Villa Alejandría y Santa Martha. En Teusaquillo, se reportaron “encharcamientos generalizados” en el escenario Vive Claro, mientras en Barrios Unidos se registró una granizada que impactó techos y canales, situación que fue atendida por los equipos de gestión del riesgo.

El Idiger informó que, a lo largo del día, se recibieron reportes de diferentes puntos de la ciudad. “Este 21 de noviembre, se han registrado varios eventos por las precipitaciones en diferentes localidades. Se han atendido 18 eventos en Barrios Unidos, Engativá, Usme, Santa Fe, Teusaquillo, Suba y San Cristóbal”, indicó la entidad. Entre los incidentes más frecuentes mencionó “encharcamientos en sótanos, viviendas y vías”, “inundaciones menores en varios puntos”, “daños en redes de alcantarillado” y “caídas de árboles y ramas, generando obstrucción parcial de algunas vías”.

El alcalde Carlos Fernando Galán también informó sobre la situación de la ciudad. A través de su cuenta en X entregó un balance preliminar: “Las fuertes lluvias en la tarde de hoy en Bogotá generaron varios incidentes en la ciudad. Los equipos de @BomberosBogota y el @IDIGER han atendido 18 inundaciones y la caída de 12 árboles. Esto, sumado a varios accidentes en TransMilenio, ha generado afectaciones en la movilidad. Según reportes preliminares, no hay heridos”.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.