"Con todo respeto, en mi alma quiero que usted me absuelva": Álvaro Uribe a jueza durante su juicio

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este lunes que el juicio en su contra le ha causado un "daño moral" y que ha afectado su reputación, razón por la cual le pidió a la jueza que lo absuelva de los delitos de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal por los que fue imputado por la Fiscalía. "Me causaron un daño moral, mi interés es defender mi reputación y la de mi familia. Me causaron una afectación electoral muy grande y de opinión", expresó Uribe al presentar sus alegatos finales en el juicio, a pocos días de que se conozca una decisión.

En su intervención, que se dio de manera presencial, el expresidente intentó desvirtuar al menos seis puntos que, según el ente acusador, sustentan la hipótesis de que él habría ofrecido sobornos y otros beneficios a personas privadas de la libertad para que entregarán falsos testimonios a su favor. Uribe aseguró ser víctima de un entrampamiento en el que, según él, están involucrado el senador Iván Cepeda, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve -a quien acusó de tener "la confianza" de Cepeda- y la esposa de este, Deyanira Gómez, quien, precisamente, fue acreditada como víctima en el juicio. Uribe dijo que es falso que él haya intervenido para que ella perdiera su trabajo como médica.

En ese sentido, Uribe le hizo un particular petición a la jueza del caso: "Con todo respeto pido a usted, en mi alma yo quiero que usted me absuelva", afirmó. "En mi vida yo no he utilizado un tema para pedir que echen a una persona de una empresa ni para que le hagan seguimientos. Y aquí aparece la señora como supuesta víctima de Álvaro Uribe. Creo que se incorporó al expediente la comunicación que expidió la empresa, que la desvinculó. Tiene que ver eso conmigo, por Dios. Yo he sido ajeno a ese tipo de frases, yo soy muy viejo señora juez, yo 73 años", siguió Uribe, quien durante su intervención también aseguró que su interés "no se restringe a decir que la Fiscalía no pudo probar los delitos que injustamente" le imputaron. "Mi interés como miembro de familia, ciudadano y expresidente es que se pruebe que a lo largo de estos años he dicho la verdad", agregó.

Uribe también pidió este lunes que se investigue a Cepeda "porque tiene toda la forma de trampa que podría constituir un engaño a loa justicia y tipificar un fraude procesal". De igual forma, cuestionó a la Fiscalía por dar credibilidad al testigo el detenido Monsalve, a quien tildó de inconsistente, y aseguró que él no autorizó los giros que su abogado Diego Cadena le hizo a uno de los testigos afirmando que se hicieron por razones humanitarias.

Al término de los alegatos de conclusión del expresidente, su abogado calificó la exposición como "impecable". "Ustedes pueden concluir lo que nosotros esperamos, nosotros somos respetuosos de administración de justicia, y cualquiera que sea la decisión tenemos la confianza absoluta de que será demostrada la inocencia, de que ninguno de los episodios correspondía como los ha planteado la acusación, y nuestros contradictorias en el proceso. Hay que esperar el fallo de la señora juez", afirmó Jaime Lombana.

En cambio, el abogado de Iván Cepeda cuestionó al exmandatario: "Obviamente, en el derecho de su defensa, hace referencia a lo que le conviene y calla lo que no le conviene, y explica desconociendo lo fundamental, por ejemplo, cuando se refirió en el evento del "Tuso Sierra" que quite y ponga lo que quiera, dice que eso es un lenguaje coloquial, muy antioqueño, pero quitar y poner a una declaración en cualquier parte del mundo es faltar a la verdad", dijo, por su parte, Reynaldo Villalba.

El mes pasado, la fiscal Marlenne Orjuela le solicitó a la jueza que condene al exmandatario al considerar que las pruebas demuestran que "ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave" y "construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales". Esta querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Contrario a lo esperado por el expresidente, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. Por ello, su equipo de abogados solicitó hasta en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia en los que fue presentada como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 la Fiscalía decidió acusarlo y el juicio comenzó este año.

Las víctimas del caso consideran que el expresidente, a través del abogado Diego Cadena, buscó en las cárceles sobornar a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan en contra de Uribe y sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con Cepeda.

Se prevé que con la terminación de la intervención de la declaración de Uribe el juicio se dará por terminado y la jueza en un tiempo determinado dictará sentencia.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

