Duro relato de hombre que ayudó a niña que habría sido abusada por su padrastro, un pastor cristiano

La mañana del 29 de marzo quedará en la memoria de la comunidad del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, luego de conocerse la historia del pastor cristiano José Ramírez quien, al parecer, abusó e intentó quitarle la vida a su hijastra, una menor de tan solo 13 años, quien fue rescatada de las garras de su agresor por los vecinos de la zona.

Cámaras de seguridad de la vivienda muestran el momento en que la niña salió corriendo visiblemente aterrada y al señalado abusador persiguiéndola. La menor logró refugiarse en la casa de un vecino. Varios de los habitantes de la comunidad, al enterarse de lo sucedido, le propinaron una golpiza al pastor, quien minutos más tarde fue capturado por la Policía Nacional. El pastor fue llevado a un centro asistencial.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al religioso con sus ropas rasgadas y lleno de sangre, mientras los vecinos de la comunidad lo insultaban y le reclamaban por supuestamente haber abusado e intentado quitarle la vida a su hijastra.

Pastor José Ramírez, señalado de abuso y secuestro de su hijastra - Noticias Caracol

El supuesto agresor escapó en un vehículo, pero poco después cayó en una cuneta. Al descender, ingresó a una zona boscosa, donde la comunidad lo interceptó y entregó a la Policía Nacional.

Según la investigación, el hombre, pastor religioso, habría engañado a la víctima para llevarla a un inmueble, donde presuntamente la encerró, ató y amordazó antes de abusarla sexualmente.

Uno de los testigos de los hechos habló sobre lo sucedido e indicó lo que supuestamente hacía el pastor José Ramírez mientras abusaba sexualmente de su hijastra.

Pastor José Ramírez no aceptó los cargos

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación presentó al pastor ante un juez de control de garantías. El religioso no aceptó su responsabilidad por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal abusivo. Al confeso violador no le imputaron el cargo de feminicidio en grado de tentativa.

El abogado defensor de la menor de edad explicó que al pastor no le imputaron ese cargo porque no hay un registro médico que sugiera que la menor estuvo en peligro de muerte, por lo que no se podía imputar ese delito.

"Me pedía auxilio con los ojos": testigo

El testigo de los hechos sostuvo que José Ramírez, “mientras violaba a la niña, escuchaba música cristiana. Yo escuché los gritos de una mujer, me asomé y pensé que era una pelea de pareja. Entonces, me paré a ver qué pasaba”.

Según el testigo, la menor de edad tenía cinta en las manos, en la boca y en el cuello: “Ya estaba perdiendo el sentido. Ella me pedía auxilio con los ojos. Intenté meterle el dedo en el cuello, pero estaba demasiado presionada. Cuando se lo logré aflojar (la cinta en el cuello), ella habló, le pregunté qué pasó y me dijo que ‘me violó, me violó y me iba a matar’”.

Lo que la niña le contó al testigo, dijo él, “fue que la violó, la dejó amarrada, la dejó con llave y a unos metros de la casa estaba haciendo el hueco para enterrarla”.

Cuando la menor de edad logró escapar y conseguir ayuda, narró el testigo, el pastor llegó hasta el sitio para intentar llevársela. La niña “estaba totalmente desnuda. Se alcanzó a tapar con una sábana, pero se le cayó y quedó desnuda”.

El testigo indicó que un vecino le contó que “él sintió cuando él llegó (el pastor) a las 6:00 de la mañana, pero puso música cristiana a todo volumen. O sea, mientras él estaba violando a la niña, escuchaba música cristiana”.

Captura del pastor José Ramírez - Fiscalía

Una vecina de la comunidad también dio su versión de los hechos e indicó que “yo estaba en el comedor, cuando escuché que ella pedía auxilio. Cuando salí, él ya la traía arrastrando. Ella estaba desnuda, entonces yo corrí, la tapé y le dije a él que la soltara”.

Finalmente, la mujer señaló que ayudó a levantar a la menor y el religioso “me tuvo de las manos y la cogió a ella del laso que tenía. Entonces, ella me decía ‘no me vaya a dejar llevar por él’. Entonces, yo le dije a don Diego que me ayudara”.

