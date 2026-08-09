¿Cuántos festivos quedan en Colombia en 2026? Estos son los próximos días de descanso del calendario

Colombia es uno de los países que contempla un mayor número de días festivos en su calendario, gracias a un sistema que, en varios casos, permite trasladar algunas celebraciones al lunes para conformar los conocidos puentes festivos. A pocos días de iniciar la segunda mitad de agosto, aún quedan varias fechas de descanso nacional para quienes ya planean viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa en la rutina.

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Luego del puente festivo de comienzos de agosto, el calendario todavía incluye seis festivos nacionales antes de finalizar el 2026. La mayoría de ellos se concentrarán entre agosto y noviembre, mientras que diciembre cerrará el año con dos jornadas de descanso.

El siguiente día festivo en Colombia será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemorará la Asunción de la Virgen. Esta celebración hace parte de las festividades que, por disposición de la Ley 51 de 1983, conocida también como Ley Emiliani, se trasladan al lunes para conformar un fin de semana largo cuando la fecha original no coincide con ese día.



Estos son los festivos que quedan en 2026

Después del 9 de agosto, el calendario nacional contempla los siguientes días festivos:



Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen.

Asunción de la Virgen. Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.

Día de la Raza. Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Todos los Santos. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Independencia de Cartagena. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Día de la Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Con estas fechas, los colombianos todavía tendrán la oportunidad de disfrutar varios fines de semana largos durante el segundo semestre del año.

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¿Por qué Colombia tiene tantos puentes festivos?

La existencia de varios puentes festivos en Colombia se debe a la Ley 51 de 1983, una norma impulsada por el político Raimundo Emiliani Román, razón por la cual es conocida como la Ley Emiliani.

La legislación reorganizó diferentes celebraciones religiosas y cívicas para que, cuando no coincidieran con un lunes, el descanso remunerado se trasladara al lunes siguiente. Entre las festividades cobijadas por esta norma se encuentran el Día de Reyes, San José, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Raza, Todos los Santos, la Independencia de Cartagena, así como celebraciones religiosas como la Ascensión del Señor, Corpus Christi y el Sagrado Corazón de Jesús.

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La ley establece que su propósito es "trasladar el descanso remunerado de algunos días festivos", permitiendo concentrar los días de descanso en fines de semana largos.

¿Quién era Raimundo Emiliani?

Raimundo Emiliani Román nació en Cartagena en 1914 y desarrolló una extensa trayectoria en la política, el derecho y la diplomacia colombiana.

Fue congresista, ministro, diplomático, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y profesor universitario. Además, representó a Colombia en diferentes misiones diplomáticas, entre ellas en Suiza, Brasil, Uruguay, Cuba y ante la Santa Sede.

Su iniciativa de reorganizar parte del calendario festivo transformó la manera en que los colombianos disfrutan los días de descanso. Con el paso de los años, la Ley Emiliani se convirtió en una de las normas más conocidas del país y continúa vigente, especialmente cada vez que se aproxima un puente festivo.

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Con seis festivos aún por delante en 2026, el calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades para el descanso y la planificación de actividades durante el segundo semestre del año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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