Temblor hoy, 9 de agosto, sacude frontera entre Colombia y Venezuela: descubra magnitud y epicentro

Un sismo de magnitud 3,9 se registró este domingo 9 de agosto de 2026 en la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:57 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

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Según el reporte, el epicentro fue localizado a 17 kilómetros de Santa Ana del Táchira, Venezuela, en las coordenadas 7,50 de latitud y -72,28 de longitud. En el mapa del SGC, el punto del evento aparece al sureste de Cúcuta.

El sismo ocurre semanas después de los terremotos de Venezuela

El nuevo movimiento se registra en un contexto de actividad sísmica que ha continuado en Venezuela después del doble terremoto del pasado 24 de junio. Ese día, el norte de Venezuela fue sacudido por dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Ambos ocurrieron con menos de un minuto de diferencia.

Tras esos eventos se presentaron numerosas réplicas. Un reporte publicado a comienzos de julio señaló que el organismo sismológico venezolano había contabilizado 804 sismos hasta el 3 de julio, la mayoría de magnitud inferior a 4.



La actividad sísmica posterior también fue registrada por el Servicio Geológico Colombiano. Por ejemplo, en su registro de eventos aparecen movimientos con epicentro en Venezuela y otros en el norte de Colombia durante los días posteriores a los terremotos.

Sin embargo, el boletín del SGC sobre el sismo de este 9 de agosto no establece que el movimiento de magnitud 3,9 sea una réplica de los terremotos de junio. Por ahora, el dato confirmado es su ubicación en la región fronteriza y su carácter superficial.



¿Cómo activar las alertas de sismos en el celular?

Los teléfonos Android cuentan con un sistema de alertas de terremotos que puede avisar a los usuarios cuando se detecta un evento sísmico. Para revisar si está habilitado:

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Abra Ajustes en el celular. Ingrese a Seguridad y emergencia. Busque Alertas de terremotos. Active la función.

En algunos dispositivos, la opción puede encontrarse dentro de Ubicación > Servicios de ubicación. La disponibilidad y la ruta pueden variar según el fabricante y la versión de Android.

Estas alertas no predicen un terremoto antes de que ocurra. El sistema detecta un sismo que ya comenzó y, dependiendo de la ubicación del usuario y de la distancia al epicentro, puede proporcionar algunos segundos de aviso antes de que lleguen las ondas más fuertes.En iPhone, las opciones de alertas dependen de la región, el modelo y la configuración de notificaciones de emergencia; por ello, conviene revisar Configuración > Notificaciones > Alertas gubernamentales y mantener activadas las notificaciones de emergencia disponibles.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene además un monitoreo permanente de la actividad sísmica y dispone de un catálogo para consultar los eventos registrados. El SGC advierte en el boletín del evento de este domingo que la información está sujeta a cambios, por lo que la magnitud, ubicación u otros datos podrían ser actualizados posteriormente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.