La impactante imagen que se captó en el volcán Puracé en medio de la alerta naranja por actividad

Las autoridades en Colombia continúan monitoreando activamente la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio un balance en su más reciente informe del 9 de agosto de 2026. La actividad sísmica sigue en aumento, al igual que la emisión de gases, que se mantienen con valores por encima del promedio. En solo 24 horas se han registrado cerca de tres emisiones de ceniza.

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De acuerdo con el monitoreo de los gases, los valores del flujo de dióxido de azufre continúan por encima del promedio que normalmente registra el volcán Puracé. Además, persiste el ascenso de las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo. Este mismo gas sigue registrando concentraciones importantes, con una dispersión que se ha dirigido hacia el noroccidente del volcán. Por otra parte, no se han registrado anomalías térmicas en el fondo del cráter.

Persiste el predominio en el registro sísmico asociado con la dinámica de fluidos en los conductos volcánicos, con tremor continuo y eventos de largo periodo, que están localizados bajo el cráter del volcán Puracé, a profundidades menores a un kilómetro. En cuestión de 24 horas, se han registrado tres emisiones de ceniza que han alcanzado alturas máximas de 300 metros. Esta la imagen captada de las emisiones:



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El Servicio Geológico recalcó que los valores que se han registrado instrumentalmente en el volcán durante los últimos días son los máximos alcanzados, superando ampliamente los calculados en las líneas base de comportamiento y, por lo tanto, representan una alteración importante en su dinámica, por lo que el volcán continúa en estado de alerta naranja.

La entidad advierte que es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable. Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable.

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María Paula Rodríguez Rozo

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