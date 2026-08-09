Capturan a señalado por la muerte de bebé que presentaba aparentes signos de violencia y abuso

Las autoridades capturaron al hombre señalado como presunto responsable de la muerte de Noha Iván Rojas Colorado, un niño de apenas 20 meses, quien falleció luego de permanecer hospitalizado tras ingresar con graves lesiones. El procedimiento fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró que el caso será acompañado hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se haga efectiva la judicialización del presunto responsable.

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El menor murió tras permanecer hospitalizado

De acuerdo con la información entregada por el mandatario departamental, el pequeño Noha Iván Rojas Colorado falleció en la tarde del sábado 8 de agosto mientras recibía atención médica en el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá.

Según el reporte conocido por las autoridades, el niño había sido llevado por su madre y su abuela el jueves 6 de agosto al centro de salud del municipio de Anolaima, donde llegó con aparentes marcas de violencia en su cuerpo y un delicado estado de salud.



Ante la gravedad de las lesiones, el menor fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde un equipo multidisciplinario evaluó su condición clínica. Según los reportes, los especialistas que atendieron al menor evidenciaron un trauma craneoencefálico severo y traumatismos contundentes en todo su cuerpo.



Asimismo, el reporte preliminar indicó una alta probabilidad de tratarse de un presunto caso de abuso sexual y violencia física. Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, donde continuó recibiendo atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció durante la madrugada del sábado.

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Lo que se sabe del presunto agresor

Horas después de conocerse el fallecimiento del menor, el gobernador Jorge Emilio Rey informó sobre la captura de Juan Moreno Pinzón, señalado como el presunto agresor y padrastro del niño.

Según explicó el mandatario, la captura fue posible gracias a un trabajo conjunto adelantado por la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue detenido por el delito de homicidio agravado, en relación con los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en el municipio de Anolaima.

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Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización. El gobernador Jorge Emilio Rey aseguró que la administración departamental brindará todo el apoyo necesario para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

"He dado instrucciones para que acompañemos este caso hasta las últimas consecuencias, brindando todo el apoyo necesario a las autoridades para esclarecer los hechos y que este monstruoso crimen contra niños no quede en la impunidad. No habrá contemplaciones", manifestó el mandatario.

Asimismo, hizo un llamado a fortalecer la protección de la niñez y recordó que su cuidado es una responsabilidad compartida entre las familias, las instituciones y la sociedad.

Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la muerte del menor y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial.

Nos reportaron la tarde del sábado desde el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI) que el pequeño Noha Iván Rojas Colorado, de apenas 20 meses de edad, había fallecido. Según la información preliminar, el niño fue llevado por su madre y su abuela al centro de salud del… pic.twitter.com/1X1gv2Lcet — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 9, 2026

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co