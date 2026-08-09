Pico y placa en Villavicencio del 10 al 16 de agosto de 2026: así funcionará la medida

Los conductores de vehículos particulares en Villavicencio deberán tener presente la programación del pico y placa que regirá durante la semana del 10 al 16 de agosto de 2026. La medida continúa vigente en la capital del Meta bajo las condiciones establecidas en el Decreto 015, con el propósito de regular la circulación de automotores dentro del polígono de restricción definido por la Administración municipal.

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El esquema de restricción se mantiene de lunes a viernes en dos franjas horarias: de 6:30 de la mañana a 9:30 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, de acuerdo con el último dígito de la placa. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores revisar con anticipación el día en que aplica la medida para su vehículo y organizar sus desplazamientos.

Así funcionará el pico y placa durante la semana

La rotación establecida para los vehículos particulares continúa sin modificaciones y se distribuye por el último número de la placa.



La programación correspondiente a la semana del 10 al 16 de agosto queda de la siguiente manera:



Lunes 10 de agosto : restricción para placas terminadas en 5 y 6.

: restricción para placas terminadas en 5 y 6. Martes 11 de agosto: restricción para placas terminadas en 7 y 8.

restricción para placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 12 de agosto: restricción para placas terminadas en 9 y 0.

restricción para placas terminadas en 9 y 0. Jueves 13 de agosto: restricción para placas terminadas en 1 y 2.

restricción para placas terminadas en 1 y 2. Viernes 14 de agosto: restricción para placas terminadas en 3 y 4.

restricción para placas terminadas en 3 y 4. Sábado 15 de agosto: no aplica la medida para vehículos particulares.

no aplica la medida para vehículos particulares. Domingo 16 de agosto: no aplica la medida para vehículos particulares.

Los conductores deberán tener en cuenta que la restricción opera únicamente durante los horarios establecidos por la Administración municipal y dentro del polígono definido para la aplicación del pico y placa.



La medida permanecerá vigente hasta el 22 de diciembre de 2026, conservando el mismo polígono de restricción que fue aplicado durante 2025.

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Las autoridades recuerdan que los vehículos con restricción sí pueden transitar por las vías que delimitan el polígono, siempre y cuando no ingresen a la zona donde aplica la medida.

Sanciones por incumplir el pico y placa

El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, advirtió que quienes incumplan la restricción e ingresen al polígono durante los horarios establecidos serán sancionados con el comparendo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Además de la sanción económica, las autoridades podrán ordenar la inmovilización del vehículo, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Por esta razón, la recomendación para los conductores es verificar el último dígito de la placa antes de iniciar cualquier recorrido y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos.

Restricción para taxis

El Decreto 015 también establece una regulación para el servicio público individual tipo taxi.

En este caso, la restricción aplica de lunes a domingo, entre las 6:00 de la mañana y la medianoche, de acuerdo con el último dígito de la placa nacional.

No obstante, los taxis cuentan con autorización para movilizarse exclusivamente con fines de mantenimiento en horarios específicos: de 6:30 a 8:30 de la mañana, de 1:00 a 2:00 de la tarde y de 3:00 a 5:00 de la tarde, siempre que lleven un aviso visible con la frase "Fuera de servicio" en los vidrios delantero y trasero y no transporten pasajeros.

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La Secretaría de Movilidad también recordó que el calendario de 2026 contempla jornadas especiales de restricción vehicular. Entre ellas figura una jornada obligatoria para vehículos particulares con motivo del Día de la Bicicleta y la Actividad Física, mientras que el 31 de octubre, por la conmemoración del Día de los Niños, habrá una restricción especial para vehículos particulares y, de manera excepcional, los taxis podrán circular sin limitación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co